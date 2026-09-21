Santarcangelo, successo per la Caccia allo Sport: oltre mille partecipanti al Campo della Fiera

Circa 700 tra bambini e bambine hanno partecipato all’iniziativa promossa dalla Consulta dello Sport, tra attività motorie e proposte delle società sportive del territorio

L’edizione 2026 della Caccia allo Sport, promossa dalla Consulta dello Sport con il sostegno dell’Amministrazione comunale, si è svolta ieri (domenica 20 settembre) riscontrando un grande successo di partecipanti. Oltre mille le persone, di cui 700 tra bambini e bambine, che hanno trascorso il pomeriggio al parco del Campo della Fiera e partecipato all’iniziativa dedicata alla promozione dell’attività motoria e alle proposte delle società sportive del territorio.

“L’ottimo risultato di questa iniziativa è merito del lavoro di squadra della Consulta dello Sport di Santarcangelo, che a nome dell’Amministrazione comunale ringrazio, a partire dal presidente Daniele “Wally” Zavatta. Un ringraziamento anche agli sponsor che hanno consentito di realizzare un evento totalmente gratuito per le famiglie e a tutte le persone che hanno partecipato a questa importante iniziativa dedicata al benessere, alla salute e alla socialità dei bambini e delle bambine”, dichiara l’assessora allo Sport Angela Garattoni.