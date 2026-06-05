Santarcangelo, svolta parcheggi: navetta a 20 centesimi e nuova gestione di Campana e Cagnacci

Cagnacci a pagamento, Campana gratuito e navetta agevolata

Prende forma la riorganizzazione della sosta nella cintura del centro storico di Santarcangelo con alcune novità importanti che entreranno in vigore a partire da lunedì 15 giugno: l’istituzione della sosta libera in piazzale Campana, di quella a pagamento nel parcheggio Cagnacci e il nuovo servizio navetta di Start Romagna in via sperimentale con biglietto giornaliero a prezzi agevolati per il collegamento diretto con il centro città e piazza Ganganelli.

Dopo i lavori di riqualificazione e l’installazione dei parcometri, a partire dalla metà del mese di giugno il parcheggio Cagnacci sarà dunque fruibile con sosta a pagamento. L’intervento si inserisce in un progetto più ampio di rigenerazione e riorganizzazione del traffico e della sosta, sia per agevolare il ricambio di utenti a favore del centro commerciale naturale, sia per risolvere criticità emerse e rispondere alle esigenze dei residenti delle vie limitrofe (in particolare le vie Faini e Palermo), sottoposte a un flusso di traffico giornaliero non sostenibile dalle tipologie e dimensioni delle strade. Per presentare queste ultime ipotesi progettuali è previsto un incontro pubblico in programma lunedì 8 giugno alle ore 20,30 in biblioteca Baldini.

In contemporanea, il piazzale Campana diventerà a tutti gli effetti area di sosta gratuita 24 ore su 24 per i veicoli, ad eccezione dei mezzi aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate. Per agevolare gli spostamenti tra l’area di sosta e il centro, l’Amministrazione comunale ha messo a punto un accordo con Start Romagna per l’utilizzo dei bus di linea come navetta a biglietto agevolato: parcheggiando il proprio mezzo privato nell’area Campana, mediante il totem installato da Start Romagna sarà possibile acquistare un biglietto agevolato al costo di 20 centesimi, valido per tutta la giornata dalla prima corsa delle 5.52 all’ultima delle 00.22, per poter prendere una delle oltre 70 corse quotidiane di tutti gli autobus che dalla fermata Campana raggiungono il centro storico. Per riuscire a coprire i costi del servizio di Start Romagna e poter così consentire ai cittadini di acquistare biglietti a prezzi agevolati, l’Amministrazione ha stanziato un proprio contributo. Resta ovviamente possibile raggiungere il centro a piedi, dal momento che l’area Campana dista meno di 600 metri da piazza Ganganelli.

Per promuovere al meglio la conoscenza e l’utilizzo dell’area di sosta e del servizio navetta, saranno installati un banner dedicato, cartelli e altre forme di comunicazione sia da parte dell’Amministrazione comunale che di Start Romagna e l’area è stata indicizzata su Google Maps come parcheggio gratuito.

“Con questo progetto di riorganizzazione della sosta mettiamo mano e razionalizziamo due aree centrali strategiche della città, di cui una fino a ora sottoutilizzata. Il parcheggio Cagnacci diventa a pagamento per agevolare il turnover e un utilizzo più a rotazione a vantaggio del centro commerciale naturale e contemporaneamente, con un servizio dedicato di navetta a prezzo molto agevolato, si mira invece a mettere finalmente in funzione in maniera cospicua il piazzale Campana con una fruizione quotidiana” commenta il sindaco Filippo Sacchetti, che aggiunge: “È una sperimentazione che siamo contenti di finanziare per fornire maggiori opportunità di vivere la città a diverse tipologie di utenti. Ad esempio alle persone con difficoltà motorie o a chi voglia far spesa in centro o al mercato, che potrà così tornare alla propria auto in maniera comoda e sicura. Ma anche a chi a Santarcangelo viene per lavorare e con soli 20 centesimi al giorno potrà avere a disposizione un proprio posto auto. Senza dimenticare che l’area dista dalla piazza appena 550 metri, attraverso con un percorso ciclopedonale su un bellissimo viale alberato che rende molto piacevole raggiungere il centro”.

"Come Start Romagna, in pieno accordo con il Comune, abbiamo voluto mettere a disposizione questo nuovo servizio navetta per agevolare gli spostamenti delle cittadine e dei cittadini e per sostenere la rete commerciale del centro storico - aggiunge Andrea Corsini, Presidente di Start - Parcheggiando gratuitamente in piazzale Campana e acquistando un biglietto speciale a soli 20 centesimi, sarà possibile raggiungere il centro storico in modo comodo e rapido grazie alle oltre 70 corse giornaliere delle nostre linee. Si tratta di un’iniziativa nella quale crediamo molto, pensata per offrire una soluzione sostenibile e conveniente per la mobilità urbana, contribuendo a rendere più scorrevole la circolazione e più vivibile la città, favorendo al tempo stesso la vitalità economica e commerciale del territorio, con un servizio accessibile sia ai residenti sia ai visitatori."