Santarcangelo, svuotano distributore automatico della tabaccheria con un uncino artigianale

Il bottino è formato da sigarette. L'amarezza del titolare

Nuovo colpo di ignoti alla tabaccheria-ricevitoria Pascoli di Santarcangelo, in via Pascoli. I fatti risalgono alla notte tra giovedì e venerdì (11-12 giugno): da una prima ricostruzione, i ladri hanno utilizzato un uncino artigianale, per manomettere la porta di sicurezza e il sistema anti-intrusione del distributore automatico di sigarette, posto all'esterno. In questo modo i malviventi in azione hanno potuto portare via una buona parte delle sigarette poste nel distributore, creando anche un danno allo stesso distributore.

Il titolare, sulle colonne del Corriere Romagna e del Resto del Carlino, ha espresso rammarico e dispiacere per l'ennesimo colpo subito, nonostante le telecamere e le misure di protezione adottate. "Sembra che chi compie questi gesti non abbia alcun timore delle conseguenze. Questo aspetto mi preoccupa particolarmente, non solo per il danno economico subito, ma anche per il messaggio sociale che emerge da episodi come questo", le sue parole.