Santarcangelo, torna il cinema sotto le stelle: dal 17 luglio la rassegna estiva del Supercinema

In programma oltre un mese di proiezioni tra luglio e agosto tra grandi film italiani e internazionali

Mentre si stanno ultimando i lavori per lo spostamento dello schermo cinematografico e della cabina di proiezione dall’Arena Supercinema di piazza Marconi al giardino del Museo Etnografico, C’entro Supercinema annuncia le date del folto programma cinematografico previsto per l’estate.

L’inizio dell’estate di cinema sotto le stelle sarà venerdì 17 luglio alle ore 21,30 con la proiezione del film “Un bel giorno”, co-scritto e diretto dal santarcangiolese Fabio De Luigi, che inaugurerà il calendario delle proiezioni di luglio e agosto, sempre allo stesso orario (21,30).

Dopo la serata di apertura, sabato 18 giugno sarà la volta di “Prendiamoci una pausa” diretto da Christian Marazziti, per poi riprendere la settimana successiva: lunedì 20 luglio “Rental Family – nelle vite degli altri” di Mitsuyo Miyazaki (in arte Hikari), seguito martedì 21 da “Lavoreremo da grandi”, diretto e interpretato da Antonio Albanese, e mercoledì 22 da“Cime tempestose” di Emerald Lilly Fennell.

Il cinema al Meet tornerà venerdì 24 luglio con “The drama” di Kristoffer Borgli, per poi proseguire sabato 25 sulle note di “Springsteen - liberami dal nulla” di Scott Cooper e si chiuderà domenica 26 con “Pecore sotto copertura” diretto da Kyle Balda e scritto da Craig Mazin. Gli ultimi appuntamenti di luglio vedranno sullo schermo “No other choice” di Park Chan-wook (lunedì 27 luglio), il vincitore di 7 David di Donatello 2026 “Le città di pianura” Francesco Sossai (martedì 28) e infine “Sirat” di Óliver Laxe, in programma venerdì 31 luglio.

Agosto si aprirà sabato 1° agosto con la proiezione del film di Paolo Sorrentino “La grazia”, mentre la settimana successiva sarà ricca di appuntamenti consecutivi. Si comincia lunedì 3 agosto con “Un semplice incidente” di Jafar Panahi, per poi proseguire martedì 4 con “Che Dio perdona tutti” diretto ed interpretato da Pif, e mercoledì 5 con “La mattina scrivo” di Valérie Donzelli. Giovedì 6 agosto sarà invece proiettato “Il diavolo veste Prada 2” con la regia di David Frankel, venerdì 7 agosto “Marty supreme” di Josh Safdie, e sabato 8 “L’ultima missione – Project hail mary” diretto da Phil Lord e Christopher Miller, domenica 9 “L’agente segreto” sceneggiato e diretto da Kleber Mendonça Filho.

Le proiezioni successive sono in programma lunedì 10 agosto con “Sentimental value” diretto da Joachim Trier e martedì 11 con “Il bene comune” di Rocco Papaleo. Dopo la pausa per il Ferragosto, la rassegna tornerà lunedì 17 agosto con “Il caso 137” diretto da Dominik Moll, seguito martedì 18 dalla proiezione di “A cena con il dittatore” del regista Manuel Gómez Pereira, organizzata in collaborazione con Cinemadivino.

Le battute finali di questa estate di cinema saranno affidate al film di Cédric Klapisch “I colori del tempo” (giovedì 20 agosto) “Yellow letters” di İlker Çatak (sabato 22) e “Le cose non dette” di Gabriele Muccino, in programma per il 23 agosto.

Il costo del biglietto sarà di 7 euro fatta eccezione per le proiezioni comprese del programma “cinema revolution” che costeranno 3,50 euro.

Il programma completo e aggiornato verrà pubblicato prossimamente su www.centrosupercinema.com.