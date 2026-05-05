Santarcangelo, torna il microchip day per gatti con il veterinario Giuseppe Montanari

Appuntamento sabato 9 maggio dalle 15 in piazza Ganganelli

Piazza Ganganelli, uno dei luoghi iconici di Santarcangelo, ospita spesso eventi legati alla tradizione o all'enogastronomia. Sabato prossimo (9 maggio), dalle 15 alle 19, accoglierà invece un appuntamento particolare: Il Microchip Day per i gatti, organizzato negli spazi dello Iat, davanti alla filiale di Credit Agricole. L'iniziativa, voluta fortemente della Cuore Randagi odv, che sarà presente con una sua rappresentante, è possibile grazie alla disponibilità del veterinario riminese Giuseppe Montanari, che sarà sul posto per impiantare il microchip. "Non è obbligatorio, ma fatelo", è la raccomandazione del veterinario. L'applicazione è indolore e non crea reazioni allergiche, il microchip è piccolo e biocompatibile. Il 9 maggio sarà installato gratuitamente, grazie al Comune di Santarcangelo e all'associazione Cuori Randagi. "Il microchip lo mettiamo nel lato sinistro del corpo dell'animale. sottocute, e dura tutta la vita, salvo casi rari di smagnetizzazione. L'animale viene identificato con un codice di 15 cifre. È importante in caso di smarrimento del gatto: è possibile risalire subito al proprietario. Il gatto viene rubato? Non può essere rivenduto con il microchip. È una tutela importante per il padrone di un gatto. Il microchip diventa obbligatorio per un gatto in caso di viaggio all'estero", le parole di Montanari. L'iniziativa, già organizzata poco tempo fa sia a Santarcangelo che a Poggio Torriana, ha lo scopo di rafforzare la cultura della prevenzione nella gestione degli animali domestici.