Santarcangelo, torna la Caccia allo sport: 16 discipline per bambini e bambine

Domenica 20 settembre al parco del Campo della Fiera oltre 20 società sportive coinvolgeranno i più piccoli tra prove, giochi e percorsi

Domenica 20 settembre dalle 14,00 alle 18,30 al parco del Campo della Fiera bambini e bambine potranno “mettersi in gioco” per la sesta edizione della Caccia allo sport, promossa dalla Consulta dello sport con il sostegno dell’Amministrazione comunale, Pro loco Santarcangelo e Cittaviva Santarcangelo.

Parteciperanno all’iniziativa oltre 20 società sportive con 16 discipline tra basket e baskin, tennis e tamburello, ginnastica artistica e ritmica, karate e arti marziali, danza, tiro a segno e pallamano, roller e mtb che permetteranno a bambini e bambine di sperimentare le più varie attività sportive con simulazioni, esercizi, percorsi, coreografie, palleggi, salti e altro ancora. Ritirando il materiale informativo al punto informazioni sarà possibile raccogliere i timbri delle discipline sperimentate: con 10 timbri si ottiene un buono per un acquisto dolce o salato, mentre raccogliendo tutti i timbri sarà possibile partecipare all’estrazione finale con tanti premi tra cui una bicicletta. La merenda è offerta dal bar Clementino.