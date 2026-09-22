Santarcangelo, torna la Fiera di San Michele: ecco gli chef protagonisti

Tanti ovviamente gli eventi legati al mondo degli animali

Fervono i preparativi per la Fiera di San Michele 2026 e si scaldano i fornelli degli chef di Chef to Chef che per il secondo anno porteranno nella “Piazza dei Cipolloni” proposte gastronomiche di alto livello, con i migliori prodotti DOP, IGP del territorio: la protagonista, sarà ovviamente la cipolla dell’acqua, presidio Slow Food, che sarà reinterpretata dagli chef Massimiliano Mussoni (La Sangiovesa), Omar Casali (Maré), Giuseppe Gasperoni (Casa Gasperoni), Claudio di Bernardo (Grand Hotel Rimini), Claudio Cesena (Sn Fiorenzo), Silver Succi (Quartopiano). La cipolla dell’acqua e i prodotti del territorio saranno anche al centro di alcuni speciali incontri in programma alle ore 11 di sabato 26 e domenica 27 settembre che saranno condotti da dal giornalista enogastronomico Giorgio Melandri, mentre alle ore 17 di sabato è in programma un momento di approfondimento e uno show cooking a base di cipolla dell’acqua e i prodotti a marchio Dop e Igp dell’Emilia-Romagna. Con l’iniziativa “La cipolla nel piatto”, da venerdì 25 a domenica 4 ottobre, i ristoranti e le osterie di Santarcangelo proporranno invece menù e piatti che avranno per protagonista la “bionda” di Santarcangelo. La cipolla dell’acqua sarà infine disponibile anche nelle bancarelle dei produttori agricoli che saranno presenti nell’area della Fiera dalle 8,30 alle 22 insieme alle altre iniziative commerciali come gli artigiani, la campionaria, i punti ristoro, la piazza verde.



Nel corso del fine settimana non mancheranno le iniziative legate agli animali e alla scoperta del patrimonio naturalistico del territorio, in una versione riattualizzata e in linea con le attuali sensibilità ambientali e cultural. Da questa nuova impostazione derivano le istallazioni di Anton Roca ed Emiliano Battisti con il canto dei volatili che sostituiscono i precedenti eventi con gli uccelli da richiamo, gli approfondimenti con gli esperti di benessere animale e per la salvaguardia degli animali selvatici, le passeggiate naturalistiche con bambini e cani, il trekking per ripercorrere storie e leggende del territorio. Oltre alle attività legate agli animali, il Campo della Fiera ospiterà una vera e propria cittadella medievale, con dimostrazioni pratiche e rievocazioni di arti, mestieri, danze, giullari, tenzoni, calligrafi. Da lì partirà anche il corteo storico che attraverserà le vie della Fiera alle ore 15,30 di sabato 26 e domenica 27 settembre. Entrambi i giorni, in centro storico sono previste anche brevi pièce teatrali che racconteranno storie, leggende e personaggi del medioevo mentre sabato 26 settembre alla chiesa Collegiata si terrà una speciale visita guidata (ore 20,30) e il consueto concerto per il Patrono. La tradizionale messa per San Michele sarà celebrata dal vescovo Nicolò Anselmi alle ore 20,30 sempre nella chiesa Collegiata. Come da tradizione, infine, non mancheranno le proposte dedicate a bambine e bambini, con laboratori, letture e le consuete giostrine in piazza Marini.



“Nel corso degli ultimi anni abbiamo dato avvio a un percorso di rinnovamento della Fiera di San Michele con l’obiettivo di renderla sempre più contemporanea, pur mantenendo salda la tradizione della manifestazione, i cui principi sono declinati in una forma più attuale e attenta alle sensibilità odierne” ha dichiarato il sindaco Filippo Sacchetti, che aggiunge: “I tre elementi principali sono la valorizzazione dei prodotti del territorio in particolare la cipolla dell’acqua, attraverso una proposta di alto livello portato nel cuore della fiera; della storia della città, legata al medioevo e al Patrono San Michele, e in ultimo la rivisitazione del tema degli uccelli, degli animali e della natura in generale, più in linea con le sensibilità contemporanee non legate allo sfruttamento ma al benessere e in coerenza con un percorso che abbiamo avviato già da alcuni anni che riconosce l’ambiente come parte integrante del nostro vivere la città”.



Il programma della Fiera, tutte le informazioni utili, come i percorsi suggeriti per raggiungere la manifestazione in bicicletta attraverso la bicipolitana, sono pubblicati sul sito www.santarcangelofiere.it. La Fiera di San Michele è organizzata da Blu Nautilus per conto dell’Amministrazione comunale di Santarcangelo.