Santarcangelo, tre punti pesantissimi per la salvezza: Russi "ribaltato" (2-1)

Calci piazzati decisivi: segnano Zaghini e Rocchi

Santarcangelo - Russi 2-1

SANTARCANGELO: Pazzini, Ciavatta, Rocchi, Zaghini, Vukaj, Guidi, Fuchi, Cenci (25' st Bianchi), Satalino (16' st Vitucci), Lombardi (34' st Galassi), Zanni (42' st Banzola). A disp.: Golinucci, Drudi, Parma, Misuraca, Vernazzaro. All.: Fregnani.

RUSSI: Sarini, Magrini, Dradi, Gualandi, Colombo, Buscherini, Brigliadori (20' st Venturi), Zattini (40' st Fiori), Grazhdani, Battiloro, Saporetti. A disp.: Gardani, Berto, Teleku, Villa, Santomauro, Ferunaj, Cepa. All.: Ferrario.

ARBITRO: Izzo di Faenza.

RETI: 26' pt Grazhdani, 44' pt Zaghini, 37' st Rocchi.

AMMONITI: Zattini, Zanni, Colombo.

SANTARCANGELO Il Santarcangelo sfrutta gli schemi su palla inattiva e supera 2-1 il Russi, conquistando tre punti chiave per la salvezza. Parte bene la squadra ospite, subito pericolosa: al 4' angolo di Brigliadori, all'altezza del primo palo Saporetti di testa mette a lato. Spinge la squadra ospite, ma il Santarcangelo si difende. Al 24' Magrini ci prova dal limite, il tiro diventa un assist per Grazhdani, che chiama Pazzini a un difficile intervento. Due minuti dopo Grazhdani servito sul filo del fuorigioco salta il portiere in uscita e infila in rete. Il Santarcangelo reagisce, alzando il baricentro, e al 36' Lombardi manca la deviazione di testa su cross di Fuchi. A fine tempo arriva il pari clementino con un colpo di testa di Zaghini servito da corner di Rocchi.

Nella ripresa il Russi parte all'attacco, colpendo l'esterno della rete con Saporetti al 52'. Ancora l'attaccante è pericoloso al 59' con un colpo di testa di poco fuori. Al 64' Pazzini sale al proscenio, salvando sul tiro da fuori area di Brigliadori. La squadra di Fregnani replica solo al 69', Ciavatta controlla e calcia, Sarini vola con la mano di richiamo. Cresce il Santarcangelo: Rocchi calcia a lato da fuori area, al 74' Bianchi serve in profondità Zanni, liberato da un velo di Fuchi, Sarini salva il risultato. All'81' tiro da fuori di Zattini senza pretese. Un minuto dopo Zanni pennella da corner per il colpo di testa vincente di Rocchi. All'88' Vitucci si libera in area, ma il tiro è parato da Sarini in due tempi.