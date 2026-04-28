Santarcangelo, ufficio postale di piazza Marconi ancora chiuso: "Interventi complessi"

Cantiere ancora aperto dopo l'assalto al Postamat di febbraio

Continuano i lavori presso l’ufficio postale di Santarcangelo di Romagna in piazza Marconi 3, a seguito dei danni subiti a causa dell'assalto al Postamat avvenuto il 24 febbraio scorso.

Gli ingenti danni alla struttura hanno determinato, spiega Poste Italiane, la necessità di un complesso intervento di messa in sicurezza del sito al fine di garantire la ripresa del servizio alla clientela. La riapertura dell’ufficio, prorogata per permettere alcune migliorie riguardanti la sicurezza, è prevista per il mese di maggio, la data è però suscettibile di variazioni, anche in termini di un eventuale anticipo, in funzione dell’andamento degli interventi in corso.

Durante tutto il periodo di chiusura la clientela potrà continuare a rivolgersi all’ufficio postale limitrofo di San Martino e Sant’Ermete, sito in via Marecchiese n° 1770, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 08.20 alle ore 19.05 e il sabato fino alle ore 12.45. Presso il suddetto ufficio sarà possibile ritirare pacchi e corrispondenza inesitata in giacenza, nonché effettuare operazioni non eseguibili in circolarità ovvero vincolate all’ufficio postale di radicamento del rapporto.

Oltre all’ufficio di San Martino e Sant’Ermete, la clientela potrà fruire anche di altri uffici limitrofi:

- San Vito, sito in Piazza Rosselli n° 2 aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 08.20 alle 13.45 e il sabato fino alle ore 12.45

- Viserba, sito in via Marconi n° 5, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 08.20 alle 19.05 e il sabato fino alle 12.35. Dotato di Atm Postamat Ha 24.