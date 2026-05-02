Santarcangelo: "Un caffè con il sindaco", al via il primo incontro
L'8 maggio, il primo incontro dell'edizione 2026
A cura di Redazione
02 maggio 2026 09:37
Dopo la consistente partecipazione riscontrata lo scorso anno, riprendono anche per il 2026 i momenti di confronto nell’ambito dell’iniziativa “Un caffè con il sindaco”.
Il primo incontro si terrà al Blu Bar dello Stradone alle ore 18 di venerdì 8 maggio, mentre venerdì 22 maggio sarà la volta del Bar Amati di Montalbano, sempre alle ore 18. I momenti di confronto con il sindaco Filippo Sacchetti proseguiranno poi fino all’estate con una serie di appuntamenti che saranno resi noti nelle prossime settimane.
Nel corso dell’incontro, che durerà circa un’ora, sarà possibile confrontarsi sulle notizie dalla città e dal mondo con il sindaco davanti a un caffè.