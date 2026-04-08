Santarcangelo, un tessuto fatto di piccola e medie imprese: e il numero degli addetti cresce

Nel 2025 sfondato il muro dei 10.000 addetti nelle imprese

Dopo l’aumento di oltre 250 unità nel 2024, prosegue anche nel 2025 il trend di crescita degli addetti del tessuto economico di Santarcangelo: da 9.205 passano infatti a 10.080, sfondando per la prima volta il muro dei 10.000 grazie a una crescita di 900 persone con un incremento percentuale dell’8,6%. Allo stesso tempo, crescono anche le sedi d’impresa e le unità locali delle imprese, da 2.626 nel 2024 a 2.644 nel 2025. Lo riferisce l'amministrazione comunale clementina, che analizza i dati della Camera di Commercio della Romagna. "È chiaro - evidenzia - che i settori trainanti dell’economia santarcangiolese siano i settori del commercio, della ristorazione, dell’artigianato e dell’industria".

La maggior parte degli addetti è infatti impiegata nelle attività manifatturiere (22% del totale), che rappresentano il 9% delle imprese di Santarcangelo, nel commercio all’ingrosso e al dettaglio (18,75% degli addetti), con il 24% delle attività economiche totali, e nei servizi di informazione e comunicazione che contano l’11% degli addetti pur rappresentando solo il 2,8% delle aziende totali. Il 15% delle aziende fa invece parte del settore delle costruzioni e impiega il 7% degli addetti.

Nel complesso, quindi, il tessuto di Santarcangelo è prevalentemente composto da piccole e medie imprese: il 75% delle attività economiche impiega da 1 a 4 addetti (agricoltura, costruzioni, commercio, alloggio e ristorazione, attività immobiliari, scientifiche o tecniche), mentre il 52% del personale si concentra nei settori della manifattura, servizi di informazione e comunicazione, trasporto, noleggio, agenzie di viaggio e supporto alle imprese, sanità e assistenza sociale che contano in media dagli 8 ai 15 addetti.

Nel confronto con il 2024, il 2025 ha segnato un aumento nelle attività sanitarie e di assistenza sociale, di informazione e comunicazione, che registrano un aumento degli addetti rispettivamente del 7% e del 5,30% a fronte di un pressoché invariato numero di sedi: si tratta dunque di aziende che si consolidano e si ampliano, con il conseguente aumento di personale. Lo stesso principio vale anche per le attività manifatturiere e di alloggio e ristorazione, settori nei quali gli aumenti degli addetti si aggirano intorno al 4%, sempre tenendo conto del fatto che il numero di sedi è invariato.

In leggero calo, invece, il settore del commercio (-2,5% delle imprese e -1% degli addetti) mentre le costruzioni aumentano sia per numero di addetti (4,4%) sia per numero di sedi (3,4%). Ma le differenze più significative tra il 2024 e il 2025 riguardano i settori del trasporto e magazzino – che con sedi invariate aumenta del 18% gli addetti – le attività artistiche e sportive che chiude l’anno con un +36% del personale e il settore del noleggio, agenzie di viaggio e servizi alle imprese che registra un amento di circa 500 addetti impiegati.

“Santarcangelo si conferma una realtà attrattiva non solo per il settore terziario, ma soprattutto per quello produttivo, industriale e metalmeccanico e per i servizi digitali. Questo grazie a una strategia perseguita nel lungo periodo di accoglienza e creazione di condizioni favorevoli per gli investimenti e le semplificazioni burocratico-amministrative che hanno portato la nostra città a essere considerata un centro logistico e strategico per chi vuole appunto investire” commentano il sindaco Filippo Sacchetti e l’assessore alle attività economiche Luca Paganelli, scendendo quindi nel merito: “Siamo molto contenti di questi riscontri relativi al settore agricolo, che ci confermano come campagna produttiva della provincia di Rimini, mentre il commercio è influenzato dalla crisi generale che colpisce ovunque, per fortuna meno che in tantissime realtà: abbiamo quindi bisogno di proseguire sugli investimenti in termini turistici che servono per alimentare le imprese del tessuto commerciale e con il progetto dell’Hub urbano che sviluppa alcuno elementi di strategia del centro commerciale naturale che stanno diventando imprescindibili rispetto ai temi dello sviluppo”.