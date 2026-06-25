Santarcangelo, un videoclip girato alle ex carceri e a Mutonia: il nuovo progetto del cantautore Davide Amati

Nato a Roma e cresciuto a Santarcangelo di Romagna, Davide Amati ha pubblicato nel 2025 il suo album d’esordio omonimo

Nella prestigiosa cornice della Rocca Malatestiana di Santarcangelo di Romagna è stato presentato mercoledì 24 giugno il videoclip “Rabbit”, il nuovo progetto artistico del cantautore Davide Amati. Girato interamente a Santarcangelo di Romagna, tra le storiche mura dell’Ex Carceri e il Campo Artistico Mutonia.

Nato a Roma e cresciuto a Santarcangelo di Romagna, Davide Amati ha pubblicato nel 2025 il suo album d’esordio omonimo, un lavoro autoprodotto accompagnato dalle note di copertina di Luca Damiani e accolto con interesse dalla critica, nonchè finalista al premio Bindi, premio Lauzi e si esibirà nella Line Up dei concerti di Piazza Ganganelli per Santarcangelo Festival.

Da allora ha portato la propria musica sui palchi di tutta Italia con il Davide Amati Tour, ottenendo importanti riconoscimenti, tra cui la vittoria del Meeting Music Contest, la partecipazione al MEI e l’apertura del concerto dei Franz Ferdinand. Con “Rabbit” prosegue il proprio percorso artistico, confermando la volontà di mettere in dialogo musica e immagini.

A nome dell’Amministrazione Comunale è intervenuto Filippo Sacchetti, che ha sottolineato l’importanza del recupero degli spazi delle Ex Carceri di via Pio Massani, evidenziando come la loro riqualificazione rappresenti una scelta culturale significativa, capace di restituire alla città un luogo destinato a diventare un punto di riferimento per la produzione artistica e culturale.

Andy Macfarlane della Mutoid Waste Company ha ricordato come il Campo Artistico di Mutonia custodisca angoli unici e irripetibili, ideali per un progetto come “Rabbit”. Rivolgendosi direttamente a Davide Amati, si è inoltre complimentato per le sonorità del brano.

Nel suo intervento, Davide Amati ha raccontato la nascita del pezzo, scritto nel 2023. “Rabbit” è cresciuto nel tempo attraverso un lungo percorso di maturazione del testo e della musica, fino a diventare uno dei brani più rappresentativi del suo repertorio.

È quindi intervenuto il regista e direttore della fotografia Claudio Zamagni, che ha illustrato il percorso creativo del videoclip, concepito come un’opera in continua evoluzione, nella quale immagini e musica si sono influenzate reciprocamente durante tutta la lavorazione.

Successivamente conclude il direttore artistico Tiziano Corbelli, che ha spiegato le ragioni della scelta delle location. Le Ex Carceri di Santarcangelo e il Campo Artistico di Mutonia rappresentano infatti i due volti dell’identità artistica di Davide Amati: quello più introspettivo, raccolto e riflessivo, e quello più libero, creativo e capace di esprimersi attraverso la voce e la musica.

Corbelli ha inoltre rivolto un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione del progetto: l’Amministrazione Comunale di Santarcangelo di Romagna per la concessione degli spazi delle Ex Carceri, la Mutoid Waste Company, Simona Rinciari, che ha curato la comunicazione del videoclip, l’immagine dell’artista e il tour, e la Fondazione “Sigismondo Malatesta” per aver ospitato l’iniziativa.

La proiezione del videoclip ha ricevuto un’accoglienza estremamente positiva. Gli ospiti hanno manifestato fin da subito il desiderio di rivederlo una seconda volta, apprezzando sia il talento di Davide Amati sia il fascino delle ambientazioni, divenute parte integrante della narrazion

e.La serata si è conclusa in un clima conviviale con un aperitivo preparato da Fuori Centro Santarcangelo, che ha accolto ospiti e partecipanti al termine della presentazione.

Il videoclip “Rabbit”, scritto e composto da Davide Amati, vede la partecipazione di Alessandro Olding alla batteria e Massimiliano Biondi al basso. Sarà disponibile sul canale YouTube, su Instagram e sui canali ufficiali dell’artista a partire da venerdì 26 giugno alle ore 14.00.

