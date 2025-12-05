Santarcangelo, uomo sospetto in via Carracci: con sé aveva uno smartphone rubato

Aveva una carta di debito non riconducibile a lui, nonché un po' di hashish per uso personale

Nell’ambito dell’attività di controllo svolta quotidianamente della Polizia locale sul territorio della bassa Valmarecchia, nei giorni scorsi gli agenti hanno effettuato una verifica nei confronti di un trentenne sorpreso in atteggiamento sospetto nei pressi di via Carracci a Santarcangelo. Nel corso del controllo, l’uomo – gravato da numerosi precedenti – non ha saputo precisare la provenienza né giustificare il possesso di uno smartphone e di una carta di debito che aveva con sé. Denunciato in stato di libertà per ricettazione, il cittadino è stato segnalato alla Prefettura competente anche per la detenzione di alcuni grammi di hashish per uso personale. Sulla carta di debito e sullo smartphone sottoposti a sequestro, nel frattempo, la Polizia locale sta effettuando gli accertamenti necessari a individuarne i proprietari e stabilirne la provenienza.