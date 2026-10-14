Santarcangelo, variazione di bilancio da quasi un milione di euro: fondi per cultura e manutenzioni

In Consiglio comunale anche il contributo da 300mila euro per via Pio Massani e l'aggiornamento del Dup

Il Consiglio comunale di Santarcangelo che si è svolto ieri (per martedì 13 ottobre) nella sala consiliare “Maria Cristina Garattoni” è iniziato con la presentazione della dodicesima edizione di “Cantiere poetico per Santarcangelo”, in programma da domenica 18 a domenica 25 ottobre, da parte di Fabio Biondi e Rita Giannini.

Fabio Biondi ha prima presentato il quaderno nato da “Stupendi. Selvatici, sapienti”, i laboratori con i gli alunni e le alunne delle scuole di Santarcangelo, che con un approccio innovativo hanno avvicinato i bambini e le bambine all’arte e alla cultura, accompagnati da educatori di alto livello. Rita Giannini ha poi presentato il nuovo progetto all’interno del programma della rassegna “Dialetti di nuovo” che trova le sue basi da ciò che ha ispirato la nascita del Cantiere, il dialetto santarcangiolese, e rinnova il suo interesse verso il dialetto, ampliandolo a tutte le lingue locali che appartengono alle nostre radici e sono ancora vive soprattutto grazie alla poesia. A concludere, il sindaco Filippo Sacchetti ha evidenziato la continuità di questo progetto che ogni anno rilancia e rinnova sé stesso, in un’esperienza molto preziosa per la comunità santarcangiolese che si lega nuovamente alla poesia dialettale, sia nelle scuole che nei luoghi di cultura della città.

A seguire, l’assessore al Bilancio Gianni Giambi ha illustrato al Consiglio una variazione al bilancio di previsione 2026/2028. Per la parte corrente nell’anno 2026, la variazione è dovuta a maggiori entrate (circa 340mila euro), minori spese (120mila euro) e maggiori spese per 450mila euro.

Le maggiori entrate per la parte corrente, ha spiegato l’assessore Giambi, derivano dall’addizionale Irpef e da risparmi nei servizi delegati all’Unione di Comuni Valmarecchia: le risorse saranno impiegate principalmente per sostenere l’aumento dei costi delle utenze e finanziare l’attività culturali di FoCuS, Santarcangelo dei Teatri e Cantiere poetico per Santarcangelo. La variazione registra anche 8mila euro di entrate derivanti da un contributo della Regione Emilia-Romagna nell’ambito del bando dedicato agli emiliano-romagnoli all’estero che finanzieranno progetti dedicati a ragazzi e ragazze di Santarcangelo.

In parte capitale, per il 2026, la variazione accerta maggiori entrate per oltre 600mila euro, e maggiori spese per lo stesso importo. In dettaglio, il Comune registra un nuovo contributo del Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori colpiti dall’alluvione 2023: 300mila euro che saranno impiegati per i lavori di messa in sicurezza e riqualificazione di via Pio Massani. Le altre entrate accertate, per circa 380mila euro, derivano invece da oneri, monetizzazioni e permessi di costruire, che saranno messi a disposizione per nuovi interventi di manutenzione. Per la parte delle uscite, invece, nel 2027 è previsto un impegno di 18mila euro per un consulente esperto di bandi europei, nazionali e regionali mentre per l’anno successivo è previsto un prelievo di 45mila euro dal fondo di riserva che sarà destinato a un progetto di archiviazione e digitalizzazione dell’ente.

La delibera è stata approvata con i voti di Partito Democratico Santarcangelo e Più Santarcangelo, mentre i consiglieri di Alleanza Civica, di Fratelli d’Italia e il consigliere Luigi Berlati hanno espresso voto contrario.

L’assessore Giambi ha poi ripreso la parola per presentare l’aggiornamento al Documento unico di programmazione (Dup) 2027/2029, modificato nella sezione relativa al programma triennale degli acquisti di beni e servizi, per quanto riguarda in particolare l’adeguamento della spesa per gli anni 2027/2029 per l’energia elettrica e la nuova convenzione per la gestione del servizio di tesoreria.

La delibera è stata approvata con i voti di Partito Democratico Santarcangelo e Più Santarcangelo, mentre i consiglieri di Alleanza Civica, di Fratelli d’Italia e il consigliere Luigi Berlati hanno espresso voto contrario.

L’assessore al Bilancio ha infine sottoposto all’assemblea lo schema di convenzione per la gestione del servizio di tesoreria comunale per il periodo 2027/2031, con facoltà di rinnovo fino al 2035, approvato con i voti dei partiti di maggioranza (Partito Democratico Santarcangelo e Più Santarcangelo), Fratelli d’Italia, mentre i consiglieri di Alleanza Civica, e il consigliere Luigi Berlati si sono astenuti.

A chiudere la seduta, il Consiglio è stato chiamato ad esprimersi sull’ordine del giorno relativo alla revisione della disciplina sull’origine doganale dei prodotti agricoli e alimentari presentato dal consigliere Emanuele Zangoli (Partito Democratico Santarcangelo) e approvato con i voti di Partito Democratico Santarcangelo, Più Santarcangelo, Fratelli d’Italia e il consigliere Luigi Berlati, mentre Alleanza Civica si è astenuta.