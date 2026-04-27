Santarcangelo: via all’urbanizzazione “Il Grande Giardino” e alla demolizione dell’Ex-Corderia

La città si prepara a vivere una profonda riqualificazione che mette al centro la sostenibilità

Entra nel vivo la trasformazione urbana di Santarcangelo di Romagna. Grazie alle convenzioni urbanistiche tra l'Amministrazione Comunale e il Gruppo Ritmo S.r.l., la città si appresta a vivere una profonda riqualificazione che mette al centro la salute dei cittadini, il verde pubblico e una nuova rete di mobilità dolce.

Sono infatti iniziati gli interventi che riguardano l’area dell’Ex-corderia e la zona di Via Piadina (Ambito “Il Grande Giardino”) che puntano a ricucire il tessuto urbano attraverso infrastrutture moderne e sostenibili.

Per rispondere alle esigenze dei cittadini verranno inoltre realizzate vaste aree destinate alla sosta pubblica. In entrambi gli interventi i nuovi parcheggi saranno posizionati strategicamente per servire sia le nuove residenze sia i servizi pubblici e privati già presenti.

Verranno realizzati inoltre nuovi percorsi ciclopedonali che collegheranno le aree residenziali con i poli strategici della città, favorendo gli spostamenti casa-scuola e casa-lavoro senza l'utilizzo dell'auto. Le piste saranno immerse in nuovi corridoi verdi, dotate di pubblica illuminazione a basso impatto e segnaletica dedicata, per incentivare uno stile di vita sano e attivo.

Sono ormai a buon punto anche le delicate operazioni di bonifica delle coperture in amianto e la demolizione dei vecchi fabbricati industriali dell'Ex-corderia. Un'azione fondamentale per eliminare una criticità ambientale storica nel cuore del quartiere. Al loro posto sorgeranno nuovi lotti residenziali di qualità, immersi in un contesto di aree pubbliche dedicate al verde e a nuovi parcheggi.

In entrambi i comparti, infatti, sono previste ampie superfici destinate a verde pubblico. Nell'area di Via Piadina, in particolare, il progetto si integra con il paesaggio esistente, creando zone di sosta e relax per le famiglie.

"Questi interventi rappresentano un modello di collaborazione tra pubblico e privato," dichiara la direzione del Gruppo Ritmo. "Dalla rimozione dell'amianto alla consegna di nuovi parchi e parcheggi, il nostro obiettivo è consegnare a Santarcangelo spazi che migliorino concretamente la quotidianità delle persone, rendendo la città più verde, più sicura e più facile da percorrere".