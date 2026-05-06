Santarcangelo, via libera ai lavori all'antistadio: il campo da calcio sarà di ultima generazione

L’intervento è finanziato con un investimento complessivo di 1,2 milioni di euro di risorse comunali

È stata definita la nuova variante di progetto per la riqualificazione dell’Antistadio dello Stadio Valentino Mazzola di Santarcangelo, con l’obiettivo di applicare gli ultimi dettagli e correttivi all’intervento prima della riapertura ufficiale dell’area.

L’intervento, con un investimento complessivo di 1,2 milioni di euro di risorse comunali, prevede la realizzazione di un nuovo campo da calcio di ultima generazione permeabile al 100%, con sistema di raccolta delle acque meteoriche, un nuovo sistema di recinzione a norma, la dotazione di una piccola tribuna prefabbricata in ferro da 69 posti a sedere, efficientamento energetico di tre torri faro, la realizzazione di una nuova torre faro, oltre a piccole opere connesse alla fornitura di nuove attrezzature sportive calcistiche (porte da calcio, panchine).

La recente variante di progetto, invece, prevede la realizzazione di una nuova torre faro situata a sud, a fronte delle due previste inizialmente, con l’installazione di fari anche a servizio dell’area lanci, la sistemazione definitiva della tribuna e il suo riposizionamento in ambito sud, la modifica della recinzione per consentire l’ingresso agli spettatori e garantirne al tempo stesso la sicurezza e la sistemazione del fossato e la riqualificazione della area contenuta tra il campo riqualificato e l’area delimitata dello stadio attraverso la sistemazione e il posizionamento di manto in erba sintetica, ai fini della omologazione. Circa un mese il tempo previsto per la conclusione dei lavori: nell’attesa del termine dell’intervento, gli atleti stanno già utilizzando il campo sportivo per gli allenamenti, che richiede proprio un tempo di rodaggio prima di poterlo collaudare (per tale fine il campo è stato preso in consegna anticipatamente dall’Amministrazione comunale).

Il progetto

In dettaglio, il progetto prevede la realizzazione di un nuovo campo da calcio di dimensioni 112x69 metri in erba sintetica a drenaggio verticale e permeabile al 110% con uno spessore totale pari a 21 centimetri, oltre a un nuovo sistema di recinzione. A questi si aggiungeranno gli accorgimenti di efficientamento come le nuove torri faro con illuminazione a led, nonché il relamping di quelle esistenti e un sistema di recupero delle acque meteoriche di tipo perimetrale, con a valle una cisterna di raccolta. Quest’ultimo sarà particolarmente utile in caso dei sempre più frequenti episodi alluvionali e, al tempo stesso, grazie alla cisterna, sarà un aiuto al sistema di irrigazione. Quanto alle dotazioni e agli arredi, il progetto prevede una nuova tribuna prefabbricata con capienza di 70 posti a sedere, una coppia di porte regolamentari e panchine per gli atleti.

“La riqualificazione dell’antistadio ha l’obiettivo di intervenire in un campo soggetto a un utilizzo intensivo e logorante, dove poter svolgere allenamenti e competizioni per tutte le categorie, con soluzioni in grado di garantire la qualità e la durabilità del terreno di gioco adeguandone le caratteristiche anche ai regolamenti LND (Lega nazionale dilettanti)”, dichiarano la vice sindaca e assessora ai Lavori pubblici Michela Mussoni e l’assessora allo Sport Angela Garattoni.

“Al tempo stesso, con l’intervento all’antistadio abbiamo cercato di elaborare soluzioni progettuali in grado di conciliare le esigenze del calcio e dell’atletica – proseguono vicesindaca e assessora – che utilizza la nuova area lanci, spostata per i lavori di realizzazione della nuova palestra, proprio accanto al campo da calcio. Proprio in quest’ottica di ulteriore miglioramento dei servizi e degli spazi, stiamo valutando la possibilità di fornire ulteriori dotazioni utili alle attività delle società sportive e progettando la sistemazione dello stradello che congiunge l’ingresso all’antistadio e all’area lanci con via Trasversale Marecchia”.