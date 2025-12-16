Santarcangelo, via libera al rinnovamento completo dell’area esterna del nido Mongolfiera

La vice sindaca Mussoni: “Nuovi giochi per attività motoria, socializzazione e sviluppo abilità manuali”

Mentre iniziano a notarsi i risultati della semina della porzione di giardino sprovvista di manto erboso, la giunta comunale di Santarcangelo ha dato il via alla progettazione di un nuovo intervento che migliora ulteriormente il nido Mongolfiera, riaperto per l’anno educativo 2025/2026 dopo un importante intervento di riqualificazione, messa in sicurezza e ampliamento.

Conclusi i lavori negli spazi interni, sono quindi proseguiti negli scorsi mesi gli interventi all’esterno che hanno richiesto tempi e modalità diverse sia in funzione del verde che delle forniture, ma anche rispetto alle risorse a disposizione dell’Amministrazione comunale.

Con la recente delibera, la Giunta comunale ha dato avvio alle pratiche per la fornitura e l’installazione di giochi esterni per i bambini frequentanti l’asilo nido: nel dettaglio, verranno sistemate una casetta dotata di tavolo e panchine, un’unità gioco composta da scivolo, scaletta, tunnel livello terra ed arrampicata su corde e pioli, una cucina e due tavoli per la manipolazione. Il progetto prevede anche la sostituzione della pavimentazione antitrauma nel gioco a forma di barca, già esistente nel giardino e dotato di scivolo ed arrampicata, al fine di migliorarne la sua sicurezza.

Circa 20 mila euro il costo dell’intervento che si concluderà nei primi mesi del prossimo anno e che comprende anche la fornitura e l’installazione delle zanzariere alle finestre delle quattro sezioni dell’asilo nido Rosaspina, in modo da garantire un’idonea aerazione dei locali durante i mesi più caldi, quando è anche in funzione il centro estivo.

“Agli importanti interventi di riqualificazione e ristrutturazione degli spazi esterni – dichiara la vice sindaca e assessora ai Lavori pubblici Michela Mussoni – abbiamo deciso di affiancare anche i lavori per il miglioramento del giardino a completamento di un progetto che rinnova completamente il nido d’infanzia Mongolfiera. Presto il giardino sarà quindi dotato di attrezzature ludiche in grado di incentivare nei bambini la socializzazione e i giochi di ruolo, la psicomotricità e la manipolazione”.

“Come per Mongolfiera, anche l’intervento sulle zanzariere al Rosaspina, migliorerà sensibilmente la fruibilità delle strutture e degli spazi da parte dei bimbi e delle bimbe ma anche degli educatori e delle educatrici”, conclude la vice sindaca Mussoni.