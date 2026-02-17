Santarcangelo, via libera alla variazione di bilancio: 2 milioni per la Cittadella della Sport

Nella variazione di bilancio approvata dal Consiglio comunale anche le risorse per le agevolazioni Tari

Variazioni di bilancio per sport, municipio, interventi pubblici ed esenzioni Tari: questi i punti più significativi del Consiglio comunale di Santarcangelo che si è svolto ieri (lunedì 16 febbraio).

Dopo i preliminari della seduta, l’assessore a Bilancio e Tributi, Gianni Giambi, ha presentato la variazione al bilancio di previsione 2026/2028 con l’applicazione di parte dell’avanzo vincolato presunto del 2025, pari a oltre 2,3 milioni di euro. Gran parte del totale sarà utilizzata per finanziare i lavori di completamento del palazzetto dello sport (2,2 milioni di euro), mentre la restante parte sarà utilizzata per lavori di manutenzione straordinaria al palazzo comunale.

La variazione, inoltre, registra l’entrata nelle casse dell’Ente di nuovi fondi Pnrr per la digitalizzazione dei servizi e delle procedure dello Sportello Unico Edilizia e dello Sportello unico attività economiche per un totale di circa 20mila euro, oltre 26mila euro dal bando Atersir che consentiranno l’installazione di nuove fontanelle dell’acqua nelle palestre e nei parchi, fondi per gli ultimi interventi puntuali al casello di via Rughi, completamente riqualificato grazie anche alle risorse Pnrr e che presto potrà ospitare persone con disabilità inserite in percorsi sociali di autonomia. Altre risorse in variazione nella parte corrente del bilancio sono destinate a coprire le spese derivanti dalle operazioni di pulizia a seguito della nevicata di gennaio 2026 e a finanziare agevolazioni e riduzioni al pagamento della Tari (30mila euro), destinate a circa 550 nuclei familiari santarcangiolesi.

La variazione di bilancio è stata approvata con i voti favorevoli di Partito Democratico Santarcangelo, Più Santarcangelo e PenSa-Una mano per Santarcangelo, mentre Alleanza Civica, Fratelli d’Italia e il consigliere Luigi Berlati hanno espresso voto contrario.

A seguire, la vice sindaca e assessora ai Lavori pubblici Michela Mussoni ha sottoposto all’assemblea il riconoscimento della spesa derivante da interventi di somma urgenza per sgombero neve a causa dell’evento meteorologico del 6 e 7 gennaio scorsi. Di prassi, l’Amministrazione comunale accantona circa 15mila euro per questa evenienza, ma viste le condizioni meteo che si sono verificate e le conseguenze sul territorio di Santarcangelo il costo totale per il ripristino della viabilità è salito a 40mila euro: la variazione aggiunge dunque 25mila euro mancanti allo stanziamento iniziale al fine di poter pagare i prestatori di servizio.

La delibera è stata approvata con i voti favorevoli di Partito Democratico Santarcangelo, Più Santarcangelo, PenSa-Una mano per Santarcangelo e Fratelli d’Italia, il voto contrario di Alleanza Civica, mentre il consigliere Luigi Berlati si è astenuto.

L’assessore Gianni Gambi ha poi ripreso la parola per illustrare la delibera di adeguamento del compenso del Collegio dei revisori dei conti ai limiti stabiliti da un recente decreto ministeriale, approvata con i voti favorevoli di Partito Democratico Santarcangelo, Più Santarcangelo, PenSa-Una mano per Santarcangelo, Fratelli d’Italia e del consigliere Luigi Berlati, mentre i consiglieri di Alleanza Civica si sono astenuti.

A chiusura della seduta di Consiglio, l’assessore alle società partecipate Luca Paganelli ha presentato le modifiche statutarie di Patrimonio Mobilità Rimini, pensate da un gruppo di lavoro costituito dai soci di maggioranza con lo scopo di migliorare le regole di funzionamento della società e superare disposizioni obsolete. La delibera è stata approvata con i voti favorevoli di Partito Democratico Santarcangelo, Più Santarcangelo, PenSa-Una mano per Santarcangelo, il voto contrario del consigliere Luigi Berlati e di Alleanza Civica, mentre i consiglieri di Fratelli d’Italia si sono astenuti.