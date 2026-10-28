Santarcangelo, violento tamponamento in via Ugo Bassi: auto prende fuoco dopo lo scontro
L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di mercoledì 28 ottobre. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale del 118 e la polizia locale
A cura di Redazione
28 ottobre 2026 17:56
Ennesimo incidente in Via Ugo Bassi a Santarcangelo di Romagna, avvenuto nel pomeriggio di oggi, mercoledì 28 ottobre. Dopo un violento tamponamento un auto ha preso fuoco. Sul posto vigili del fuoco 118 e polizia locale.