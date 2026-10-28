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Santarcangelo, violento tamponamento in via Ugo Bassi: auto prende fuoco dopo lo scontro

L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di mercoledì 28 ottobre. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale del 118 e la polizia locale

A cura di Michela Alessi Redazione
28 ottobre 2026 17:56
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Santarcangelo, violento tamponamento in via Ugo Bassi: auto prende fuoco dopo lo scontro -
Santarcangelo di Romagna
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Ennesimo incidente in Via Ugo Bassi a Santarcangelo di Romagna, avvenuto nel pomeriggio di oggi, mercoledì 28 ottobre. Dopo un violento tamponamento un auto ha preso fuoco. Sul posto vigili del fuoco 118 e polizia locale.

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