Santarcangelo, violento tamponamento in via Ugo Bassi: auto prende fuoco dopo lo scontro

L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di mercoledì 28 ottobre. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale del 118 e la polizia locale

A cura di Redazione 28 ottobre 2026 17:56

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