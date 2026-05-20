Santarcangelo vola a Routes Europe: la musica di Fornino porta la Romagna al mondo

Durante Routes Europe 2026, tra aeroporti, compagnie aeree e grandi eccellenze italiane, la consolle di Piazza Malatesta diventa il palcoscenico di una Romagna che unisce musica, territorio e internazionalità

In mezzo ai grandi nomi che fanno tremare i polsi - da Ferrari a Ferretti, da Fellini alla cucina stellata di Massimo Bottura - c’era anche un pezzo di Romagna che parla il linguaggio universale della musica. Dietro la consolle allestita ieri sera in Piazza Malatesta, nell’ambito di Routes Europe 2026, a curare il deejay set ufficiale del networking event “Emilia-Romagna, terra di eccellenza italiana”, il santarcangiolese Cristian Fornino.

Una scelta tutt’altro che casuale perché la tre giorni aerea (dal 18 al 20 maggio) che ha portato a Rimini oltre 1.200 delegati del mondo aviation, 240 aeroporti e i rappresentanti di 120 tra i principali vettori globali - da British Airways a Lufthansa, passando per Air France e United Airlines - è stata soprattutto una gigantesca vetrina internazionale delle eccellenze regionali. E tra motori, cucina, moda e prodotti Dop, quest’anno c’è stato spazio anche per l’intrattenimento musicale made in Romagna.

Una presenza che per Fornino rappresenta il coronamento del percorso avviato con la sua Show Lab Events SRL, azienda specializzata in intrattenimento musicale e spettacolo per eventi corporate e luxury wedding. L'agenzia, con sede in Romagna, offre infatti deejay set, live sax, violiniste, cantanti e performer ed artisti in tutta Italia. Un format costruito con l’obiettivo di esportare fuori dai confini regionali una nuova idea di entertainment di qualità.

“Spesso quando si parla di eccellenze romagnole si pensa giustamente alla cucina, ai motori o all’accoglienza - racconta Fornino - ma credo che anche artisti, musicisti e professionisti dell’intrattenimento possano rappresentare il territorio ad altissimo livello. La musica arriva ovunque, supera ogni barriera linguistica e culturale. Essere qui, davanti a ospiti provenienti da tutto il mondo, è motivo di grande orgoglio”.

Il networking event ospitato in Piazza Malatesta ha celebrato l’Emilia-Romagna attraverso degustazioni, showcooking, sand art dedicata all’Adriatico, la Motor Valley, la Food Valley e la cultura felliniana. E in questo mosaico identitario la colonna sonora affidata a Fornino ha avuto il compito di trasformare il racconto del territorio in emozione condivisa, oltre che in una festa che ha fatto ballare fino quasi a mezzanotte centinaia di ospiti internazionali.

Non è la prima volta che il deejay santarcangiolese finisce al centro di grandi eventi popolari. Solo pochi mesi fa aveva fatto ballare tutta Santarcangelo con DiscoBorgo, confermandosi uno dei nomi più in hype dell’intrattenimento romagnolo. Stavolta però la platea era internazionale: manager aeroportuali, compagnie aeree, delegati e operatori del turismo arrivati da tutta Europa e dall’Asia.

“Il messaggio che vogliamo portare fuori è che la Romagna non è solo un luogo da visitare, ma un territorio capace di creare esperienze, emozioni e spettacolo - conclude Fornino -. Se oggi possiamo raccontarlo anche attraverso la musica, allora significa che stiamo davvero facendo volare la nostra identità nel mondo”.