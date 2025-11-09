Sant'Ermete, dopo il dolce derby torna l'amaro: San Vittore corsaro (0-3)

Micidiale uno-due dei cesenati a fine primo tempo

S.Ermete - San Vittore 0-3

S. Ermete: Leardini, Fratta, Pasquinelli, Bellettini, Tosi, Succi (F. Chiussi), Kirilov (Montemaggi), Fornari (Dragovoja), A. Fabbri (Carlini), V. Chiussi (Landi), Pazzini. A disp.: Morra, Mignani, Pironi, Proietti. All.: Linguerri.

San Vittore: G. Fabbri, Corradini, Merli, Mazzotti, Di Fonzo (Turci), Domenichini, Collini (Marini), Sottile (Prugnoli), Totaro (Farneti), Dallagata, Pieri (Ottaviani). A disp.: Notaro, Cattabriga, Krastev, Ricciardi. All.: Rossi.

Arbitro: Melloni di Ravenna.

Reti: 40' pt Pieri, 42' pt Domenichini, 35' st Mazzotti.

Ammoniti: Tosi, Dallagata.

SANT'ERMETE Dopo un ottimo periodo di forma il S. Ermete incassa una pesante sconfitta casalinga (la prima allo Stadium visto che la precedente arrivò a Canonica) senza appello contro un lanciatissimo San Vittore. Che i cesenati siano in un momento magico lo dicono i numeri perché con il blitz di oggi (domenica) conquistano la quinta vittoria consecutiva mentre per i verdi la striscia positiva si ferma a tre turni.

Il risultato però non deve trarre in inganno perché la partita non è stato affatto a senso unico solo che si sa, nel calcio per vincere bisogna segnare e il San Vittore ha saputo costruire e capitalizzare al meglio le occasioni. Male invece le statistiche per i verdi che nonostante qualche buon fraseggio e opportunità sulle palle inattive non sono mai riusciti a centrare lo specchio della porta. Il resto lo fanno i dettagli e subire due gol su palle inattiva in fotocopia (o quasi) pesa tantissimo.

Squadra che vince non si cambia, Linguerri conferma in blocco non solo i titolari ma anche la panchina perché non riesce a recuperare gli infortunati Capriotti e Capi. Nel primo tempo la partita è equilibrata ma il San Vittore ha più mordente: al 32' sulla punizione di Totaro Leardini è strepitoso, poi i granata segnano sulla ribattuta ma il gol non viene convalidato. La buona volontà del S. Ermete non basta perché al 40' il San Vittore passa in vantaggio dopo un assolo di Merli e il miracolo di Leardini il più lesto sulla respinta è Pieri: 0-1. Due giri di lancette più tardi arriva un'altra doccia fredda perché su corner viene lasciato libero Domenichini che sigla lo 0-2.

Nella ripresa il S. Ermete prova a imbastire una reazione ma le idee sono confuse e fumose, anche le chance su punizione non vengono colte. Mister Linguerri cambia le carte in avanti con l'ingresso di Filippo Chiussi facendo anche ri-assaggiare il campo a Dragovoja in mezzo al campo. Purtroppo non si creano varchi, cosa che invece riesce benissimo al San Vittore. Il neo-entrato Turci impegna Leardini poi all'80' ancora su calcio d'angolo Domenichini insacca di testa per un severo 0-3.

Luca Filippi

Addetto stampa e comunicazione S. Ermete

