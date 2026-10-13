Sant’Ermete, nuova pista ciclopedonale da 2,1 milioni: inaugurazione il 24 ottobre

Il percorso di 1,6 chilometri collegherà Case Gnoli, Casale e il Fondo ai tratti protetti della Marecchiese

Un nuovo percorso ciclopedonale di circa 1,6 chilometri che attraversa gli abitati di Case Gnoli, Casale e il Fondo collegando Sant’Ermete ai percorsi protetti già presenti lungo la via Marecchiese. È questa l’opera pubblica realizzata dall’Amministrazione comunale con un investimento di 2,1 milioni di euro che sarà inaugurata sabato 24 ottobre a partire dalle ore 11 con una passeggiata aperta alla cittadinanza e una festa per l’intera frazione.

“L’idea è ritrovarsi all’inizio di via Casale Sant’Ermete, in località Il Fondo, per percorrere insieme la nuova pista ciclopedonale e ripercorrere idealmente anche gli altri interventi realizzati nei mesi scorsi nella frazione, oltre a quelli attualmente in progettazione”, commenta il sindaco Filippo Sacchetti. “Tra le opere completate di recente ricordo la sistemazione del parcheggio pubblico di via Martella, il restauro del monumento ai Caduti della Grande Guerra e l’installazione di una telecamera di videosorveglianza in via Casale, per un investimento complessivo di oltre 60mila euro. A questi interventi si aggiungono gli stanziamenti del Consorzio di Bonifica della Romagna e della struttura commissariale a seguito degli eventi alluvionali del 2023 per un importo di circa 7,5 milioni di euro, destinati ad opere di messa in sicurezza idrogeologica”.

“Quella di sabato 24 ottobre vuole quindi essere una festa per l’intera frazione – conclude il sindaco – all’insegna di una visione più ampia della città, racchiusa nel progetto della Città dei 15 minuti. Il nuovo percorso rappresenta infatti un tratto significativo della linea 3 della Bicipolitana cittadina che una volta completata consentirà di spostarsi in sicurezza sia a piedi che in bicicletta, favorendo il collegamento tra persone e servizi sul territorio”.

“Invitiamo i cittadini a partecipare alla passeggiata inaugurale di sabato 24 ottobre per un momento di festa aperto alla frazione e non solo”, aggiunge la vice sindaca e assessora ai Lavori pubblici Michela Mussoni. “L’iniziativa si inserisce nel percorso di sviluppo della rete ciclopedonale di Santarcangelo, che a giugno scorso ha visto anche l’inaugurazione della nuova pista lungo la ex ferrovia Santarcangelo-Urbino. Con il nuovo tratto di Sant’Ermete si aggiunge infatti un ulteriore ed importante collegamento al sistema della Bicipolitana, pensato per promuovere una mobilità più sostenibile e accessibile e rendere più semplici gli spostamenti quotidiani”.

Per maggiori informazioni sul progetto è possibile consultare la sezione dedicata sul sito del Comune: https://www.comune.santarcangelo.rn.it/it/page/santarcangelo-citta-dei-15-minuti