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Sant’Ermete, scatta la 54ª Coppa della Pace: 151 ciclisti al via

Percorso di 174 chilometri e dieci passaggi sul circuito con GPM a San Paolo.

A cura di Grazia Antonioli Grazia Antonioli
07 giugno 2026 09:30
Sant’Ermete, scatta la 54ª Coppa della Pace: 151 ciclisti al via - Ph Zannoni
Ph Zannoni
Santarcangelo di Romagna
Sport
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È il giorno della 54ª Coppa della Pace – 51° Trofeo Fratelli Anelli, gara internazionale Under 23 categoria 1.2 MU valida per l'UCI Europe Tour, organizzata dal Pedale Riminese e dalla Polisportiva Sant'Ermete con il supporto della famiglia Anelli.

Sono 151 gli atleti attesi al via alle ore 13.30 dal piazzale della ditta F.lli Anelli a Sant'Ermete.

Il percorso misura circa 174 chilometri e comprende 10 passaggi sul circuito con il GPM di San Paolo.

La corsa assegna, oltre alla Coppa della Pace e al Trofeo Fratelli Anelli, anche il Trofeo Dini, il Capello d'Oro, il Trofeo Bruno Anelli per i Traguardi Volanti e il Trofeo Gino Mondaini per i Gran Premi della Montagna, ricordando inoltre Fabio Casartelli.

Presidente della giuria internazionale UCI il norvegese Morten Messelt. Direzione di gara affidata a Stefano Ronchi, Raffaele Babini e Nicola Dalmonte.

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