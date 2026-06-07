Sant’Ermete, scatta la 54ª Coppa della Pace: 151 ciclisti al via
Percorso di 174 chilometri e dieci passaggi sul circuito con GPM a San Paolo.
È il giorno della 54ª Coppa della Pace – 51° Trofeo Fratelli Anelli, gara internazionale Under 23 categoria 1.2 MU valida per l'UCI Europe Tour, organizzata dal Pedale Riminese e dalla Polisportiva Sant'Ermete con il supporto della famiglia Anelli.
Sono 151 gli atleti attesi al via alle ore 13.30 dal piazzale della ditta F.lli Anelli a Sant'Ermete.
Il percorso misura circa 174 chilometri e comprende 10 passaggi sul circuito con il GPM di San Paolo.
La corsa assegna, oltre alla Coppa della Pace e al Trofeo Fratelli Anelli, anche il Trofeo Dini, il Capello d'Oro, il Trofeo Bruno Anelli per i Traguardi Volanti e il Trofeo Gino Mondaini per i Gran Premi della Montagna, ricordando inoltre Fabio Casartelli.
Presidente della giuria internazionale UCI il norvegese Morten Messelt. Direzione di gara affidata a Stefano Ronchi, Raffaele Babini e Nicola Dalmonte.
Qui l'elenco degli iscritti