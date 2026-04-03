Sant'Ermete: vitello in fuga crea caos, finisce in un giardino di casa. Chiusa la strada per il recupero

È dovuta anche intervenire la Polizia Locale

Nel pomeriggio di ieri (giovedì 2 aprile), un giovane vitello scappato da un allevamento di via Balduccia a Sant’Ermete è stato recuperato e riconsegnato all’allevatore grazie all’intervento degli agenti di Polizia locale e del veterinario.

Il vitello, molto impaurito e disorientato, dopo aver attraversato la Marecchiese, è saltato all’interno del giardino di un’abitazione di via Eleonora Duse. Gli allevatori hanno subito richiesto l’intervento del veterinario visto lo stato di agitazione dell’animale e sul posto si è precipitata anche una pattuglia della Polizia locale che ha messo in sicurezza via Duse: gli agenti hanno temporaneamente chiuso al transito la strada, per evitare che i tanti curiosi non agitassero ancor più l’animale e a tutela della loro stessa incolumità.

Una volta anestetizzato, il vitello è stato riportato alla stalla dell’allevamento su un mezzo idoneo per trasporto animali, incolume e senza aver provocato danni a persone e cose.