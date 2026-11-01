Calcio Eccellenza B Savignanese, salvezza? No, è zona playoff. Forti para tutto, Futball Cava Ronco si arrende (0-1)

Decide un gol del centrocampista Possenti. Diversi interventi salva risultato del portiere

Futball Cava Ronco - Savignanese 0-1

FUTBALL CAVA RONCO: Zauli, Adams (70' Di Novella), Marzocchi, Bergamaschi, Lambertini, Boschi, Deshkaj, Pascucci (80' Sango), Rabiti, Zammarchi (83' Franchini), Piancastelli. A disp.: De Gori, Brusi, Parlanti, Raggi, M. Casadei, Bartolini. All. Candeloro.

SAVIGNANESE: Forti, Fabbri, Mazza, Guidi, Massari, Lo Russo, Fraternali (76' Paganini), Pertutti (35' Possenti), Stambolla (90' D. Casadei), Toromani (78' Bullini), Dimilta (68' Galassi). A disp.: Ceccarelli, Brighi, Gentilini, D. Casadei. All. Prati.

ARBITRO: Raule di Bologna.

RETI: 53' Possenti. AMMONITI: Adams, Lorusso, Lambertini, Bergamaschi.

FORLI La Savignanese vola al terzo posto, superando 1-0 il Futball Cava Ronco. Al 1' subito Massari pericoloso, il colpo di testa sugli sviluppi di un angolo è di poco alto. All'11' occasionissima per i locali: Boschi calcia dal limite trovando il bell’intervento in tuffo di Forti. Sulla respinta Piancastelli si avventa sul pallone calciando a botta sicura, ma ancora Forti si supera salvando il risultato. Al 18' il portiere si oppone al tiro da fuori area di Deskhaj, servito da Adams. Continua ad attaccare la squadra di casa: al 27' Piancastelli trova Deshkaj sul secondo palo che colpisce di testa e la palla termina tra le mani di Forti. Dieci minuti dopo Boschi elude il pressing di Lorusso e prova a superare Forti con un pallonetto, ma senza fortuna. Replica la Savignanese al 4' con Toromani, il tiro non inquadra la porta. Al 45' Boschi colpisce il palo su punizione. Nella ripresa Possenti la sblocca al 53' con un tiro da fuori area di Possenti, imparabile per Zauli. Un minuto dopo è ancora Forti show: il portiere salva sulla linea il tiro di Adams. Al 62' Stambolla gira a centro area, palla alta. Al 77' su angolo di Rabiti, Lambertini prolunga di testa per Zammarchi, che al volo calcia alto. Al 79' Boschi chiude un uno-due con Di Novella e calcia dal limite: la palla sibila il palo alla destra di Forti. Un minuto dopo Zauli nega il 2-0 a Bullini, che colpisce di testa da posizione ravvicinata. Ultimo sussulto all'83': il tiro dal limite di Di Novella non inquadra la porta per un soffio.