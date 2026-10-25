Calcio Eccellenza girone B Savignanese "brinda": con l'Osteria Grande è vittoria, super Toromani

Il centrocampista offensivo decide con una doppietta (1-2)

Osteria Grande - Savignanese 1-2

OSTERIA GRANDE: Cinquemani, Carpano (27' st Rinieri), Tomatis, Sandrolini (15' st Stanzani), El Archi (41' st Zanarini), Cavazza, Cavini, Monducci, Rubino, Grazioso, Xhuveli. A disp.: Leoni, Landi, Salcuni, Lollini, Rivera, Baruzzi. All.: Melotti.

SAVIGNANESE CALCIO: Forti, Fabbri, Mazza, Guidi, Massari, Lorusso, Fraternali (33' st Scarponi), Pertutti (23' st Possenti), Angelini (42' st Andreoli), Toromani (29' st Casadei), Dimilta. A disp.: Ceccarelli, Brighi, Bullini, Paganini, Stambolla. All.: Prati.

ARBITRO: Utili di Faenza.

RETI: 23' pt Toromani, 16' st Cavini, 27' st Toromani

AMMONITI: Fabbri, Toromani.

ESPULSI: 10' st Melotti (all. Osteria).

OSTERIA GRANDE Dopo un buon avvio di stagione, l'Osteria Grande vive un momento di difficoltà, con la quinta sconfitta consecutiva in campionato. Sorride invece la Savignanese, in serie positiva da sei gare. Primo tempo equilibrato, senza grandi occasioni, ma gli ospiti passano al 23': la difesa di casa perde palla, il 43enne Angelini serve Toromani a rimorchio, comodo tap-in per il centrocampista offensivo ex Sammaurese e Novafeltria. Forti si conferma in grande forma e respinge due volte su Monducci e Cavini. Nella ripresa forcing della squadra di casa, con Cavazza che da fuori area sfiora il gol. Ci prova anche Rubino, ma la difesa ospite si salva. Al 60' Angelini spreca clamorosamente a porta sguarnita sull'assist di Fraternali. Gol sbagliato, gol subìto: sul capovolgimento di fronte l'Osteria Grande guadagna un corner, la palla viene respinta, ma Cavini controlla, entra in area e di destro infila sul secondo palo. La squadra di casa crede nella rimonta e spinge, ma al 72' subisce il gol beffa: Toromani inventa dalla trequarti un tiro cross che beffa Cinquemani. Ancora attacchi finali dell'Osteria Grande, ma il pari non arriva.

Le foto di Roberto Magnani

Cinquemani battuto da Toromani per lo 0-1

Toromani esulta

Angelini spreca a porta spalancata

Cinquemani scavalcato dalla parabola di Toromani per l'1-2