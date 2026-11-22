Calcio Eccellenza B Savignanese e Pietracuta si dividono la posta: al Capanni finisce 1-1

Apre le marcature Gessaroli, pareggia Fraternali

Savignanese - Pietracuta 1-1

SAVIGNANESE: Forti, Possenti, Mazza, Guidi, Massari, Lorusso, Fraternali, Pertutti (19' st N.Galassi), Angelini (33' st Andreoli), Paganini (17' st Toromani), Dimilta. A disp.: Torri, Brighi, Gentilini, Casadei, Bullini, Stambolla. All.: Prati.

PIETRACUTA: Cerretani, Guidi (17' st Valmori), Faeti (48' st Celli), Proverbio (44' st Cesarini), Nastase, Medici, Alessi (17' st Zanni), Fabbri, Gessaroli, Sapori, D.Galassi (39' st Cuomo). A disp.: Mattei, Angelini, Mussoni, Tiraferri. All.: Fregnani.

ARBITRO: Ganzerli di Frattamaggiore.

RETI: 17' pt Gessaroli, 20' pt Fraternali.

AMMONITI: Lorusso, Fraternali, Fabbri, Sapori.

SAVIGNANO SUL RUBICONE Il Pietracuta trova un altro pari, dopo il 2-2 del derby con il Novafeltria, un risultato che fa scivolare la Savignanese fuori dalla zona playoff.

Padroni di casa con il veterano Angelini preferito ad Andreoli come terminale offensivo, sulle fasce del tridente ci sono Fraternali e Paganini. Tra i pali della formazione ospite esordisce Cerretani: Fregnani schiera il 4-3-3 con Damiano Galassi e Alessi esterni del tridente. Per Alessi meritata maglia da titolare dopo la buona prestazione, con tanto di gol, nel derby. Proprio Paganini è tra i più vivaci nel primo tempo, ma è Gessaroli al 17' a portare in vantaggio i suoi: l'attaccante sfrutta un rilancio di Cerretani per infilarsi alle spalle della difesa, in posizione regolare, e battere Forti, tra gli ex di turno. Tre minuti dopo Fraternali si inventa il gol del pari: l'esterno parte in slalom e dopo aver evitato un paio di avversari infila imparabilmente Cerretani.

Il Pietracuta reagisce e sfiora il raddoppio in due occasioni, con Gessaroli e Galassi. Nella ripresa la miglior occasione è per gli ospiti: cross di Mazza dalla sinistra, Nicolò Galassi fa sponda di testa per Andreoli che da posizione ravvicinata grazia Cerretani, girando alto sopra la traversa.