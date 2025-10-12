Savignanese espugna Bellariva e vola in vetta, +3 sul Misano battuto dallo Spiv

Per i misanesi sconfitta 4-2 con il San Pietro in Vincoli, bene la Stella che supera 2-0 il Bagnacavallo. Seconda vittoria per il Bellaria Igea Marina

A cura di Riccardo Giannini

Alla 7a giornata la Savignanese dà lo strappo. I gialloblù di Zagnoli, che chiudono in dieci per l'espulsione del portiere Forti, superano l'ostica trasferta di Bellariva. La vittoria per 2-1 porta la firma di Altieri e di Angeli, a segno su rigore. Cade invece inaspettatamente il Misano, a sua volta in dieci dopo mezz'ora per il rosso di Di Pollina. Il San Pietro in Vincoli, in vantaggio con Montemaggi, si fa rimontare da Pecci e Tamagnini. Ma poi arrivano le reti di Otoe, Borgini su rigore e Montanari Gatti, per il sorprendente 4-2 finale. La Savignanese è così in vetta in solitaria, a +3 sul Misano. È un girone D nel segno dei colori gialloblù: la Savignanese vince, fanno altrettanto il Novafeltria nell'anticipo con il Riccione e la Stella, che regola 2-0 il Bagnacavallo. E poi c'è il Cervia, che trascinato da Alberto Mazzarini, autore di una doppietta, batte 2-1 il Diegaro. I gialloblù del Roncofreddo e del Bakia invece si accontentano di un punto (0-0 il risultato finale). Momento d'oro per il Bellaria, alla seconda vittoria consecutiva: Reno battuto 2-0 dalle reti di D'Elia e Loi.

Spiv - Misano 4-2

SPIV: Baldassarri, Borgini, Agostini (35' st Gollinucci), Zoffoli (9' st Luzi), Zoli, Boschi, Montanari Gatti, Lombardi, Otoe (22' st Branchetti), Casadio, Montemaggi (27' st Tombetti). A disp.: Santillo, Castagnoli, Brandolini, Lorenzi, Sow. All.: Biserni.

MISANO: Orsini, Laro, Di Pollina, Politi (25' pt Gudenzoni), Rossi, Cecci, Tamagnini, Alvisi (1' st D'Adamo Sandri), Camara (35' pt Bacchiocchi), Simoncelli (19' st Torsani, 32 st Maltoni), Pecci. A disp.: Conti, Cesarini, Tamai, Pasos. All.: Muratori.

ARBITRO: Nadini di Modena.

RETI: 22' pt Montemaggi, 40 pt Pecci, 3' st Tamagnini, 13' st Otoe, 18' st Borgini (rig.), 25' st Montanari Gatti.

AMMONITI: Zoffoli, Alvisi, Rossi, Cecci.

ESPULSI: 34' pt Di Pollina.

Bellariva - Savignanese 1-2

BELLARIVA: Starna, Fabbri, S.Ronci (1' st Zighetti), Medi (46' st Magrotti), Zamagni, Tonini, Piastra (29' st Vari), P.Morolli (16' st Russo), Gennari (41' st Rattini), Marchionna, Bargelli. A disp.: Fontana, Bordoni, Gianfrini, F.Ronci. All.: D.Morolli.

SAVIGNANESE: Forti, Possenti, Mazza, Magnani (33' st Pianini), Tisselli, Lombardi, Altieri (43' st Alberighi), Nicolini, Angeli, Gravina (29' st Zannoni), Paganini (20' st Galassi). A disp.: Scarponi, Ridolfi, Bernardi, Protti, Bullini. All.: Zagnoli.

ARBITRO: Sirotti di Cesena.

RETI: 4' pt Altieri, 42' pt Angeli (rig.), 26' st Bargelli.

AMMONITI: Meli, P.Morolli, Russo, Nicolini.

ESPULSI: 28' st Forti.

Stella - Bagnacavallo 2-0

STELLA: Temeroli, Celli (35' st Bacchini), Betti, Maioli (31' st Guidomei), Gabrielli, Tani, Fantini, Bartolani, Greppi (37' st Tentoni), Pigozzi, Ulloa Brito (12' st Marchini). A disp.: Ferri, Alvisi, Berardi, Marconi, Del Prete. All.: Bianchi.

BAGNACAVALLO: Galegati, Rubbi (10' st Domi), Bucci, Bernabei, Zalambani, Gasparri, Ndiaye, Mazzotti, Albonetti, Gasparri (30' st Calderoni), Arrobi (42' st Stanghellini). A disp.: Minardi, Rondinelli, Piva. All.: Neri.

ARBITRO: Fornabaio di Ravenna.

RETI: 37' pt Fantini, 49' st Marchini.

AMMONITI: Rubbi, Pigozzi.

Bellaria Igea Marina - Reno 2-0

BELLARIA IGEA MARINA: Tosi, Grossi (32' st Conti), Kasalla (32' st Pasolini), Righini, Zammarchi (39' st Caverzan), Zamagni, Cristiani (15' st D'Orsi), Loi, Vitali (15' st Zarelli), D'Elia, Facondini. A disp.: Berardi, Carbonara, Zanotti, Muci. All.: D.Caverzan.

RENO: Golinucci, Taroni, Lizambri, Giordano (6' st Muratori), Alberi, Corrado (27' st Taddei), Kema (16' st Andrini), Podo, Quarta, Ponticelli, Bagnolini (6' st Simeoni). A disp.: Lenzi, Massa, Bazzocchi, Patti, Amadou. All.: Benedetti.

ARBITRO: Ferrini di Cesena.

RETI: 21' pt D'Elia, 27' st Loi.

Roncofreddo - Bakia 0-0

RONCOFREDDO: Fabbri, Ventrucci (1' st Kurti), Scarponi, Si.Brigliadori, Guiducci, Lessi, Khayat, Scarcella (15' st Toure), Collini (28' st Zanni), St.Brigliadori, Strada (15' st Brighi). A disp.: Smeraldi, Barducci, Borioni, Urbinati, Vivo. All.: Freschi.

BAKIA: Hysa, Ugone, Polini, Qatja, Foschi, Baroni, Bravaccini (20' st Ronchi), Guagneli (10' st Fiaschini), Lorenzini (25' st Angelini), Toromani, Nava. A disp.: Giustore, Bandieri, Bonoli, Fiaschini, Grassi, Giunchi. All.: Durante.

ARBITRO: Martini di Ravenna.

AMMONITI: Collini, Lorenzini, Fiaschini, Toromani.

Cervia United - Diegaro 2-1

CERVIA: Fusconi, A.Mazzarini, Rizzo (29' pt Di Gilio), Mazzotti, Vesi, Drudi, Zoffoli (15' st Valdinoci), Merloni, Ndreu (13' st Aruta), Melandri (48' st Maltoni), Masciullo (40' st Gazzoni). A disp.: Borrillo, Marangoni, Biondi, Rakaj. All.: Montanari.

DIEGARO: Zammarchi, Soumahin, Frosio (36' st Giacalone), Guarino (36' st Maiolani), Danati, Tamburini, Ensini (22' st Fiumi), Scarponi, Mazzuoli (44' st Fiumana), Bonandi, Pasini (9' st Torelli). A disp.: Vitali, Giorgini, Scafidi, Savini. All.: Giorgi.

ARBITRO: Nuzzo di Forlì.

RETI: 47' pt A.Mazzarini, 48' pt Bonandi, 8' st A.Mazzarini.

AMMONITI: A.Mazzarini, Zoffoli, Montanari, Guarino, Pasini, Giorgi.

Altre gare

Civitella - Classe 2-1 (41' pt Rabiti, 12' st Scoglio, 22' st Bastianelli).

Anticipo Novafeltria - Riccione 1-0 (45' pt Sebastiani)

Riposa Gambettola

Classifica

Savignanese 19, Misano 16, Cervia United 14, Novafeltria 13, Stella 12; Bakia 9, Gambettola, Spiv, Diegaro, Roncofreddo e Reno 8; Riccione 7, Bellaria, Bellariva, Civitella e Bagnacavallo 6; Classe 1.