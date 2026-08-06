Savignanese, la rosa della squadra neo promossa in Eccellenza: Toromani e Andreoli tra i volti nuovi

In panchina confermato Prati

Tra le squadre al via dell'Eccellenza Girone B c'è anche la Savignanese, vincitrice dello scorso campionato di Promozione Girone D. I gialloblù, allenati da Prati, tornano nella seconda serie dilettantistica dopo due anni di purgatorio. I volti nuovi sono i difensori Massari, Lorusso e Fabbri, i centrocampisti Toromani e Pertutti, l'attaccante Andreoli. Tornano in rosa anche Paganini, dopo un grave infortunio, e Protti, reduce da un anno di Eccellenza al Solarolo.

La rosa della Savignanese

Portieri: Matteo Forti (2001), Filippo Zannoni (2007), Guido Ceccarelli (2008).

Difensori: Giacomo Massari (1999), Pasquale Lorusso (1995), Federico Fabbri (2001), Lorenzo Possenti (2003), Mattia Mazza (2004), Simone Scarponi (2007), Nicolò Gentilini (2007).

Centrocampisti: Maicol Guidi (1999), Matteo Pertutti (2001), Kejdi Toromani (2000), Ryan Dimilta (2008), Nicolò Galassi (2008), Daniel Casadei (2007), Tommaso Ridolfi (2007).

Attaccanti: Luca Andreoli (1997), Michael Protti (2007), Michael Angelini (1983), Gabriele Bullini (2007), Diego Paganini (2006), Gabriele Toni (2007), Krios Stambolla (2007).

Aggregati Juniores: Samuele Paoloni (2008), Gabriel Benedetti (2008), Riccardo Brighi (2008).

SAVIGNANESE (4-2-3-1): Forti - FABBRI, MASSARI, LORUSSO, Mazza - Possenti, Guidi - Stambolla, PERTUTTI, TOROMANI - ANDREOLI. A disp.: Zannoni, Ceccarelli; Gentilini, Scarponi, Paoloni; Casadei, Dimilta, Galassi, Ridolfi, Brighi; Paganini, PROTTI, Toni; Bullini, Angelini, Benedetti. All.: Prati.