Savignanese, nell'anticipo con il Russi finisce pari (1-1)
Gol capolavoro di Toromani, pareggia Saporetti
Savignanese - Russi 1-1
SAVIGNANESE: Forti, Fabbri, Mazza (39' st Scarponi), Guidi, Massari, Lorusso, Possenti, Pertutti (20' st Dimilta), Andreoli (30' st Galassi), Toromani (20' st Angelini), Fraternali (39' st Paganini). A disp.: Ceccarelli, Brighi, Casadei, Stambolla. All.: Prati.
RUSSI: Sarini, Magrini, Dradi, Gualandi, Colombo, Buscherini (24' st El Bouhali), Venturi (40' st Biondelli), Zattini, Grazhdani (1' st Saporetti), Battiloro, Guidi (17' st Brigliadori). A disp.: Paoloni, Trocchia, Berti, Bandini, Garavelli. All.: Ferrario.
ARBITRO: Cunsolo di Bologna,
RETI: 29' pt Toromani, 3' st Saporetti
AMMONITI: Lorusso, Mazza, Fraternali, Buscherini.
SAVIGNANO SUL RUBICONE Botta e risposta tra Savignanese e Russi, per entrambe le formazioni un punto utile nel cammino salvezza. Parte bene la squadra di casa con Fraternali molto vivace sula fascia destra. Al 29' gol capolavoro di Toromani, che si accentra in maniera repentina, poi destro a infilare l'incrocio opposto. Nulla da fare per Sarini. Nella ripresa parte bene il Russi che trova il pari con un perfetto inserimento di Saporetti. Partita piacevole, con ribaltamenti di fronte da ambo le parti, ma il risultato non cambia.