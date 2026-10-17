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Savignanese, nell'anticipo con il Russi finisce pari (1-1)

Gol capolavoro di Toromani, pareggia Saporetti

A cura di Riccardo Giannini Riccardo Giannini
17 ottobre 2026 18:10
Savignanese, nell'anticipo con il Russi finisce pari (1-1) - Savignanese - Novafeltria PH Roberto Magnani
Savignanese - Novafeltria PH Roberto Magnani
Savignano sul rubicone
Sport
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Savignanese - Russi 1-1

SAVIGNANESE: Forti, Fabbri, Mazza (39' st Scarponi), Guidi, Massari, Lorusso, Possenti, Pertutti (20' st Dimilta), Andreoli (30' st Galassi), Toromani (20' st Angelini), Fraternali (39' st Paganini). A disp.: Ceccarelli, Brighi, Casadei, Stambolla. All.: Prati.

RUSSI: Sarini, Magrini, Dradi, Gualandi, Colombo, Buscherini (24' st El Bouhali), Venturi (40' st Biondelli), Zattini, Grazhdani (1' st Saporetti), Battiloro, Guidi (17' st Brigliadori). A disp.: Paoloni, Trocchia, Berti, Bandini, Garavelli. All.: Ferrario.

ARBITRO: Cunsolo di Bologna,

RETI: 29' pt Toromani, 3' st Saporetti

AMMONITI: Lorusso, Mazza, Fraternali, Buscherini.

SAVIGNANO SUL RUBICONE Botta e risposta tra Savignanese e Russi, per entrambe le formazioni un punto utile nel cammino salvezza. Parte bene la squadra di casa con Fraternali molto vivace sula fascia destra. Al 29' gol capolavoro di Toromani, che si accentra in maniera repentina, poi destro a infilare l'incrocio opposto. Nulla da fare per Sarini. Nella ripresa parte bene il Russi che trova il pari con un perfetto inserimento di Saporetti. Partita piacevole, con ribaltamenti di fronte da ambo le parti, ma il risultato non cambia.

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