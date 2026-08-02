Savignanese, per il ritorno in Eccellenza difesa rinnovata con 2 ex Pietracuta. Davanti bomber Andreoli

Il tecnico Prati schiererà il 4-2-3-1

Dopo due stagioni di "limbo" in Promozione, la Savignanese è tornata in Eccellenza, guidata da un giovane tecnico, Alessandro Prati, che ha meritato la riconferma. La squadra gialloblù ha costruito una sorprendente rimonta a spese del Misano e grazie al primo posto finale ha guadagnato il passaggio in Eccellenza, nell'anno in cui, a ricoprire il ruolo della squadra da battere, ci sarà il Rimini. Per la Savignanese l'obiettivo è ovviamente la salvezza, da raggiungere valorizzando i tanti giovani cresciuti nel vivaio e promossi in prima squadra, come Dimilta e Stambolla, decisivi nel rush finale della passata stagione, mentre il terzino Mazza, nonostante i suoi 22 anni, è praticamente già un "veterano". La difesa è stata comunque rinforzata con giocatori di categoria: davanti al portiere Forti c'è una coppia di livello, quella formata da Lorusso, ex Pietracuta e Sampierana, e dal riminese Giacomo Massari, ex Gabicce Gradara. Da Pietracuta è arrivato invece il jolly Federico Fabbri. Davanti la Savignanese si è assicurata un attaccante che ha ben impattato con la categoria, Luca Andreoli, 10 reti nella difficile stagione a Solarolo. Per la trequarti invece dal Diegaro la mezzala-trequartista di inserimento Pertutti, dal Bakia il jolly Toromani, che in Eccellenza ha già militato con il Novafeltria. La continuità è garantita da giocatori di grande affidabilità come Possenti e Guidi, altre due colonne con anni di militanza in gialloblù alle spalle.

SAVIGNANESE (4-2-3-1): Forti - FABBRI, MASSARI, LORUSSO, Mazza - Possenti, Guidi - Stambolla, PERTUTTI, TOROMANI - ANDREOLI. A disp.: Zannoni, Ceccarelli; Gentilini, Scarponi, Paoloni*; Casadei, Dimilta, Galassi, Ridolfi, Brighi*; Paganini, PROTTI, Toni; Bullini, Angelini, Benedetti*. All.: Prati.

*dall'Under 19