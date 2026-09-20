Savignanese, Pertutti la decide: battuta a domicilio l'altra matricola Valsanterno (0-1)

La Valsanterno non perdeva in casa da 19 gare

Valsanterno - Savignanese 0-1

VALSANTERNO: Bracchetti, Valentini (6' st R.Castagnini), Zanini, Pirazzoli (37' st Penazzi), Alpi, Fiengo, Marashi (22' st Simone), Strazzari (32' st Cavina), Sona, Galanti (26' st A.Bovo), Abiba. A disp.: M.Bovo, G.Castagnini, Benincasa, Brisc. All.: Benazzi.

SAVIGNANESE: Forti, Fabbri, Mazza, Guidi, Massari, Lo Russo, Possenti (34' st Brighi), Dimilta, Andreoli (47' st Stambolla), Pertutti (20' st Galassi), Toromani (25' st Protti). A disp.: Zannoni, Scarponi, Ridolfi, Paganini, Bullini. All.: Prati.

ARBITRO: De Luca di Piacenza.

RETI: 33' pt Pertutti.

AMMONITI: Sona, Pirazzoli, Toromani.

BORGO TOSSIGNANO Si spezza, dopo poco meno di 18 mesi, la striscia positiva interna della Valsanterno. 19 gare dopo la sconfitta interna per 0-1 contro l’Atletico Castenaso, è lo stesso identico punteggio a condannare i valligiani al K.O. tra le mura amiche, questa volta di fronte a una quadrata Savignanese che passa in vantaggio, minimizza i rischi e porta a casa il bottino pieno. Qualche rimpianto per Alpi e compagni, incapaci di finalizzare diverse trame di gioco interessanti, spesso sfumate a pochi passi dalla conclusione. Primo tempo giocato a ritmi molto elevati nonostante la canicola di fine estate, tuttavia con sporadiche occasioni da gol da una parte e dall’altra. Insidioso, al 12’, il cross tagliato di Toromani sul quale Pertutti arriva a una manciata di centimetri dalla deviazione decisiva, senza tuttavia toccare il pallone che si spegne tra le braccia di Bracchetti. Per sbloccare il risultato serve un corner di Lo Russo che al 33’ trova puntuale sul secondo palo lo stesso Pertutti, lasciato troppo libero di colpire in rete di testa (0-1). La reazione valligiana è veemente, ma con pochi pericoli dalle parti di Forti: da segnalare solo la conclusione strozzata, a lato, di Pirazzoli al 38’, mentre tre minuti più tardi Possenti, sul fronte opposto, semina il panico con una serpentina centrale bloccata da Bracchetti. Recrimina, la Valsanterno, per un calcio di rigore non concesso ai danni di Pirazzoli al 45’: il direttore di gara De Luca, ben appostato, lascia correre tra le proteste locali. Nella prima parte della ripresa le principali occasioni sono di firma valligiana prima con Fiengo, che da fuori area costringe Forti alla deviazione in corner (58’) e poi con Galanti, che servito da Marashi calcia debole e centrale da buona posizione (64’). I numerosi cambi spezzano le trame di gioco, così come fa l’attenta difesa della Savignanese sugli attacchi della Valsanterno, ben addomesticati dall’ottima coppia difensiva Massari – Lo Russo. Il match si accende nel finale di frazione prima con Protti che, al minuto 85, si trova tutto solo di fronte a Bracchetti e calcia potente ma centrale, con la buona opposizione in corner del portiere di casa, e poi sulla sponda di casa con il cross teso di Castagnini dell’87’ sul quale Sona e Abiba non trovano la correzione decisiva con il pallone che attraversa l’area piccola e sfila fuori, ultimo vero brivido prima del fischio finale che non premia i propositi valligiani e garantisce alla Savignanese il secondo successo stagionale.