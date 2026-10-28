Calcio Eccellenza girone B Savignanese, settimo risultato utile di fila: battuto 2-1 il San Marino. Vince la Sammaurese

I Titani tornano al gol dopo 5 partite, ma non basta. Sammaurese: 2-0 al Russi

Savignanese - San Marino 2-1

SAVIGNANESE (4-3-3): Forti - Fabbri, Massari, Scarponi (27' st Lorusso), Mazza - Possenti (17' st Pertutti), Guidi, Dimilta - Fraternali (40' st Stambolla), Toromani (25' st Bullini) - Andreoli (33' st Angelini). A disp.: Ceccarelli, Brighi, Casadei, Paganini. All.: Prati.



SAN MARINO (4-2-3-1): Munari - Cuomo (27' st Pina), Bracelli, Tesse, Diallo - Lombardi, Papa - Miletta (12' st Mhilli), Cestra (20' st Stirpe), Agogo - Ottaviani (27' st La Monica). A disp.: Passaniti, Di Martino. All.: Lasagni.



ARBITRO: Izzo di Faenza.

RETI: 21' pt Massari, 28' st La Monica, 37' st Fraternali.

AMMONITI: Possenti, Lombardi, Fraternali.

ESPULSI: Angelini, Bracelli, Passaniti.

SAVIGNANO SUL RUBICONE La Savignanese da 6 risultati utili consecutivi sfida il San Marino, fanalino di coda del girone B di Eccellenza. Prati schiera come terminale offensivo Andreoli (ha riposato dal primo minuto domenica scorsa) e lascia in panchina per turnover Lorusso e Pertutti. Lasagni conferma il 4-2-3-1: turno di riposo per Pina, rientra Ottaviani che opera come centravanti. Alle sue spalle c'è Cestra. Nel primo tempo la Savignanese spinge sugli esterni con Fraternali e Toromani e trova il gol al 21' con Massari, sugli sviluppi di un angolo. I Titani replicano, ma senza creare pericoli. In avvio di ripresa Massari sfiora il bis di testa, sempre su corner, palla alta. Il San Marino ci crede e trova il pari con La Monica, ma il vantaggio dura solo 9 minuti: inserimento vincente di Fraternali, che batte Munari. Nel finale della gara sale la tensione, tre espulsi compreso Passaniti dalla panchina.

SAMMAURESE OK: BATTUTO IL RUSSI In un altro anticipo del pomeriggio, la Sammaurese conquista la vittoria per 2-0 a spese del Russi. Le reti di Merlonghi al 70' e di Nicolini all'84'.