Savignano, apprensione per il giovane Giuliano: uscito di casa, non è più tornato

L'appello della famiglia

È scomparso da casa dalle 14 di ieri (sabato 7 marzo): è uscito senza telefono, portafoglio, documenti e chiavi dell'auto, e non è più tornato. A Savignano sul Rubicone sono momenti di apprensione per Giuliano, un giovane di quasi 30 anni che vive in città con la madre. La famiglia, nella serata di ieri, ha presentato denuncia di scomparsa ai Carabinieri. Il ragazzo, quando è uscito di casa, indossava giubbotto nero con scritta bianca, pantaloni neri e scarpe bianche. Porta gli occhiali, è magro e alto, circa 2 metri. La sorella di Giuliano, a nome della famiglia, ha espresso preoccupazione per la sua scomparsa: chiunque abbia incontrato il ragazzo è pregato di segnalare, contattando il numero 346 0401698.



