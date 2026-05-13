Savignano, il 17 maggio torna la “Corri per Chi non può” dedicata a Tino Gori

Il 17 maggio a Savignano torna la “Corri per Chi non può”: corsa benefica Lions dedicata a Tino Gori, per l’Emporio Solidale

Domenica 17 maggio 2026, con ritrovo previsto alle ore 8.30 e partenza alle ore 9.00, si svolgerà a Savignano sul Rubicone la 33ª edizione della “Corri per Chi non può”, storica corsa podistica non competitiva a scopo benefico organizzata dal Lions Club del Rubicone con la collaborazione del gruppo podistico Seven. La manifestazione è intitolata al compianto Tino Gori, socio fondatore del Lions Club del Rubicone e per tanti anni anima e organizzatore dell’evento, che nel corso del tempo è diventato un importante appuntamento sportivo e solidale del territorio. La corsa prevede due percorsi, rispettivamente di 5 e 10 chilometri, aperti a podisti, appassionati e famiglie, con l’obiettivo di unire attività sportiva, partecipazione e solidarietà. Il ricavato della manifestazione sarà destinato all’“Emporio Solidale di Santarcangelo di Romagna”, realtà impegnata nel sostegno delle persone e delle famiglie in difficoltà attraverso servizi di aiuto concreto e distribuzione di beni di prima necessità.

Ogni anno la “Corri per Chi non può”, giunta ormai alla sua 33ª edizione, richiama circa 300/400 partecipanti tra atleti e amatori, consentendo di realizzare un ricavo netto di alcune migliaia di euro grazie alle iscrizioni, alle sponsorizzazioni e al contributo del club organizzatore. Officer della manifestazione è il socio del Lions Club del Rubicone avv. Davide Gori di Savignano sul Rubicone (infoline tel. 0541 946878). L’iniziativa rappresenta ancora una volta un’importante occasione per coniugare sport, memoria e solidarietà, mantenendo vivo il ricordo di Tino Gori attraverso un evento che continua a coinvolgere e sensibilizzare l’intera comunità.