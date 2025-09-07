Savignano: un 43enne scappa all'alt della Polizia. Non aveva mai conseguito la patente

Un inseguimento di quasi 20 chilometri partito a Savignano sul Rubicone, concluso a Ponte Verucchio

La Polizia tenta di fermarlo per un semplice controllo ma lui si dà alla fuga. Un inseguimento da film a Savignano sul Rubicone, dove un 43enne sudamericano è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale dopo una corsa di 20 chilometri con gli agenti alle calcagna. Lo riporta Corriere Romagna.

La vicenda ha inizio nel pomeriggio di venerdì sulla via Emilia, quando la Polizia locale dell'Unione Rubicone e Mare ha intimato l'alt al motociclista che, invece di fermarsi, ha accelerato scappando dai controlli.

L'uomo è stato fermato a Ponte Verucchio, dove una pattuglia di Carabinieri si era posizionata strategicamente per intercettarlo.

Identificato, il 43enne residente a Cesena ha confessato di non aver mai conseguito la patente e di non essere in possesso di alcuna assicurazione per il suo motoveicolo. Il mezzo è stato immediatamente sequestrato.