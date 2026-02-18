Sbarca all'aeroporto di Rimini, ma trova la Polizia: era ricercato per omicidio da 13 anni

L'uomo, un cittadino albanese, è destinatario di un mandato di arresto europeo per un omicidio e un tentato omicidio, fatti risalenti al 2012 e avvenuti in Grecia

Era ricercato da tredici anni per un omicidio avvenuto in Grecia, ma la sua fuga si è conclusa ieri pomeriggio (martedì 17 febbraio) all’Aeroporto Fellini di Rimini, dove, grazie all’attività investigativa svolta dalla Polizia di Frontiera locale, è stato arrestato appena sceso da un volo proveniente da Tirana.

L’uomo, un 47enne di nazionalità albanese, era destinatario di un mandato di arresto europeo emesso dalle autorità giudiziarie greche per un omicidio e un tentato omicidio, commessi nel 2012 – mediante l’uso di un’arma da fuoco - in una località balneare della Grecia orientale. Dopo il delitto, il sospettato si era reso irreperibile, facendo perdere le proprie tracce tra Grecia e Albania. Determinante è stato lo scambio di informazioni tra il Dipartimento di Pubblica Sicurezza Sirene, la Polizia di Stato e le forze di polizia elleniche.

Gli agenti della Polizia di Frontiera di Rimini, già in allerta nelle ore precedenti all’atterraggio del volo proveniente da Tirana, hanno atteso il velivolo sulla pista. Non appena il passeggero ha varcato i controlli documentali, è scattato il fermo. L’uomo non ha opposto resistenza ed è stato immediatamente condotto negli uffici della Polizia di Frontiera per le procedure di identificazione e, successivamente, trasferito presso la casa circondariale di Rimini, in attesa dell’udienza davanti alla Corte d’Appello di Bologna competente per l’estradizione.

L’iter procedurale prevede, adesso, che le autorità greche formalizzino la richiesta di consegna ai fini estradizionali. Nei prossimi giorni i giudici della Corte di Appello di Bologna dovranno valutare la sussistenza dei presupposti per l’estradizione verso la Grecia, dove il cittadino albanese dovrà rispondere dell’accusa di omicidio volontario aggravato e tentato omicidio.