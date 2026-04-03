Scambio di droga a bordo dell'auto sotto gli occhi dei Carabinieri: arrestato il pusher

In manette un 33enne domiciliato a Rimini

Un 33enne di nazionalità albanese, domiciliato a Rimini, è stato arrestato ieri (2 aprile) dai Carabinieri, per l'ipotesi di reato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane è stato notato dagli operatori dell'Arma, a San Mauro Pascoli, mentre alla guida di un'auto, con a bordo un passeggero: ha cercato di eludere il controllo e ha fatto scendere della vettura il passeggero, che ha provato, inutilmente, a far perdere le proprie tracce dileguandosi a piedi. Questi aveva acquistato della droga: a questo punto, davanti ai Carabinieri, il 33enne ha ammesso le proprie responsabilità, consegnando un pacchetto di caramelle in metallo con all'interno 18 dosi di cocaina, oltre ad una bustina contenente cocaina e del peso di circa 43 grammi. Sottoposto comunque a perquisizione, i carabinieri hanno trovato nell'auto ulteriori 13 dosi di cocaina nascoste in un pacchetto di sigarette e 825 euro in contanti, ritenuti provento di spaccio.