Scarichi e gestione dei rifiuti: 21 aziende controllate nel Riminese, 2 su 3 non a norma

In 14 attività su 21 emerse irregolarità, con 21 violazioni accertate

Personale dalla Capitaneria di Porto di Rimini e di Arpae, tra febbraio e aprile, hanno eseguito controlli in 21 aziende del comparto artigianale-industriale del Riminese. In 2 su 3 sono risultate irregolarità: 14 aziende su 21, per un totale di 21 violazioni, di cui 11 di natura penale e 10 amministrative, queste ultime per un totale di oltre 25.000 euro. Le principali criticità, riferisce la Capitaneria di porto, hanno riguardato scarichi, gestione dei rifiuti ed emissioni in atmosfera. In diversi casi sono state riscontrate situazioni nelle quali rifiuti e materiali venivano stoccati o lavorazioni venivano svolte senza le necessarie cautele, con il rischio che sostanze inquinanti potessero essere trascinate dalle acque piovane nella rete di raccolta. Sono stati inoltre individuati scarichi di acque reflue privi delle necessarie autorizzazioni e attività produttive esercitate senza la prescritta autorizzazione alle emissioni in atmosfera.