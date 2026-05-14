Scaroni a San Patrignano: "Bisogna investire massicciamente sul nucleare"

Secondo Scaroni, il ritorno del nucleare in Italia richiederà “un’opera di convincimento veramente importante”,

“Sul fatto che si debba investire massicciamente nel nucleare, io non ho il minimo dubbio”. Lo ha dichiarato Paolo Scaroni intervenendo al Sustainable Economy Forum in corso nella comunità di San Patrignano. Lo riferisce l'Ansa.

Secondo Scaroni, il ritorno del nucleare in Italia richiederà “un’opera di convincimento veramente importante”, oltre a interventi normativi precisi: “Dobbiamo fare tutti i provvedimenti legislativi, se no non andiamo da nessuna parte”.

Un nodo centrale sarà quello dei siti destinati agli impianti: “La scelta dei siti è un terreno fondamentale. Non è che, se dovesse tornare il nucleare in Italia, facciamo due centrali nucleari: non cerchiamo uno o due siti, ne cerchiamo parecchi”. Sui tempi, il presidente di Enel ha ammesso che, “anche nell’ipotesi migliore”, il percorso richiederà molti anni.

Allargando il ragionamento allo scenario internazionale, Scaroni ha osservato come il mondo sia ancora lontano dagli obiettivi fissati dall’Accordo di Parigi. “Mai nella storia abbiamo utilizzato così tanto carbone, petrolio e gas come nel 2025”, ha sottolineato, evidenziando il ritardo della transizione energetica verso fonti a emissioni zero.

Per Scaroni, l’Europa deve quindi rilanciare “una strategia energetica fondata su elettrificazione dei consumi, rinnovabili e nucleare”, così da garantire “energia domestica competitiva”, sostenere la crescita industriale e mantenere il ruolo europeo nello scenario globale.