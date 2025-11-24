Scende il Natale a Bellaria Igea Marina: ecco le novità 2025

E' tempo di Bim Christmas. Domenica 30 novembre l'inaugurazione

Si accende il Natale a Bellaria Igea Marina. L’appuntamento per l’inaugurazione è Domenica 30 novembre alle ore 17.00, in Piazzetta Fellini (area Biblioteca A. Panzini) con l’accensione delle luminarie: una cascata di luci che andranno a ricreare una scenografica “foresta illuminata” tra gli alberi del Viale pedonale P. Guidi; ad animare l’evento, una parata musicale con I Babbi Natale di InArte. Si avvierà così il “BIM Christmas 2025”: un contenitore di eventi ed intrattenimenti, dalla Pista di Pattinaggio sul ghiaccio, al Prese di Sabbia, la magica Slitta di Babbo Natale, rassegne musicali come “Made in BIM Christmas” con gli artisti di Bellaria Igea Marina, spettacoli musicali insieme a Simone Antoniacci & The Christmas Band, il 28° Concerto di Fine anno, Capodanno Diffuso Live, a inizio anno, i Queentet e Gene Gnocchi Sconcerto Rock; ed ancora appuntamenti sportivi con l’Happyfania Volley. Per tutto il periodo festivo oltre alla Tombola Natalizia al Teatro Smeraldo, si svolgeranno presso la cupola geodetica “Christmas Space”, in Piazza Matteotti – numerosi eventi, aperti al pubblico, organizzati dalle Associazioni cittadine di Bellaria Igea Marina.

Novità 2025: la Rassegna letteraria “Regala un libro”, organizzata da Fondazione Verdeblu: quattro serate ad ingresso gratuito, che si svolgeranno presso il Teatro Astra (Viale P. Guidi 77/E) alle ore 21.00 con la conduzione di Sergio Barducci. Incontri con gli autori e presentazione dei loro libri: storie di vita, memorie, passione e talento – dal 1 al 22 dicembre. Si inizierà insieme a Dan Peterson, lunedì 1dicembre con la presentazione del libro “La mia Olimpia in 100 storie +1”; seguirà mercoledì 10 dicembre, Paolo De Chiesa con “Ho sfiorato il cielo”; venerdì 19 dicembre, Marco Mancini e “Le regole del gioco, dal terrorismo alle spie russe” ed infine Mirko Casadei con “Il figlio del re”, lunedì 22 dicembre. Tutto il programma è consultabile su: www.bellariaigeamarina.org