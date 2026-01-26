Schermature solari: una soluzione concreta per ridurre i consumi e l’irraggiamento in estate

Le schermature solari estive riducono il calore in casa, abbassano i consumi energetici e limitano l’uso dei condizionatori.

Durante i mesi estivi, le schermature solari sono innegabili alleate per ridurre il calore internamente all’abitazione, riducendo i costi energetici. Ok l’impiego dei condizionatori, ma per abbattere i costi in bolletta e ridurre le elevate temperature dentro casa occorre proteggere l'edificio dall'esterno mediante una schermatura solare. L'efficacia di questo espediente è comprovata, basti pensare che, tramite la realizzazione di una copertura esterna, le temperature all'interno possono ridursi anche del 70-80%. Inoltre, creare una copertura esterna si traduce nell'aumento dell'efficienza energetica dell'edificio, nonché nel miglioramento dell'aspetto estetico dello stesso. Le soluzioni attualmente presenti in commercio assicurano non solo una grande praticità di utilizzo, ma anche un'elevata resta estetica che andrà ad aumentare il valore generale dell'immobile. Se, fino a qualche decennio fa, le schermature solari erano considerate elementi opzionali secondari e trascurabili, oggi rappresentano un investimento intelligente.

Schermature per esterni: dalle pergotende bioclimatiche alle vele ombreggianti

Il settore delle protezioni solari ha subito una significativa evoluzione, sia per quanto concerne l'aspetto estetico, sia sul piano tecnico e funzionale. Le pergotende sono elementi di valorizzazione di un immobile, non generano necessariamente un aumento del volume o un cambiamento nella superficie dell’organismo edilizio. Grazie all'ampio margine di personalizzazione che queste strutture offrono, ogni particolare di una schermatura coprente, dal modello al tipo di meccanismo, passando per la tipologia del telo di copertura, può essere scelto per integrarsi perfettamente con l'ambiente e l'arredo circostante, andando ad arricchire lo spazio in cui sorge. Se aggiungiamo la possibilità di gestire la movimentazione del telo mediante le moderne applicazioni, è piuttosto facile comprendere le ragioni che spingono sempre più persone ad optare per l'installazione di pergole bioclimatiche. Le vele ombreggianti sono più semplici, arredano e valorizzano gli esterni permettendo di dividere gli spazi per creare un maggiore ordine. Oltre alla creazione di ombra, con l’installazione delle vele ombreggianti si possono ricavare spazi living in cui la privacy è garantita. Dal punto di vista tecnico, si tratta di coperture leggere, con anima in acciaio o alluminio, un telo in tessuto e un sistema di avvolgimento rapido, manuale o motorizzato, a seconda delle preferenze e necessità. Completa la gamma di vantaggi l’ampio margine di personalizzazione di questo prodotto. In entrambi i casi, l’installazione non richiede titoli abilitativi o permessi per costruire, in quando le due strutture in questione sono leggere e facilmente amovibili, non costituiscono un ampliamento del volume o della superficie dell’immobile e non hanno elementi strutturali fissi. È sempre buona norma, tuttavia, controllare il regolamento del Comune di appartenenza per assicurarsi di operare nella legalità delle normative vigenti in materia.

Bioedilizia: la pergola bioclimatica a lamelle orientabili è il punto di forza

Il funzionamento di una pergola bioclimatica è costituito dalla rotazione delle lamelle, che possono assumere posizioni diverse a seconda delle necessità: quando piove, le lamelle vengono poste orizzontalmente, evitando così il passaggio dell'acqua e permetterne lo scorrimento a terra. Al contrario, quando c'è il sole, le lamelle possono assumere una posizione trasversale che evita il surriscaldamento senza però bloccare il passaggio della luce. In entrambe le circostanze, le pergole bioclimatiche garantiscono un'areazione ideale degli ambienti sottostanti.

Vele ombreggianti per tutti gli impieghi

Le vele si adattano perfettamente a qualsiasi tipo di contesto, dal giardino con patio alle terrazze con piscina, integrandosi benissimo con qualunque stile architettonico. Tra i vantaggi legati alla scelta delle vele ombreggianti c'è la possibilità di farle realizzare a proprio piacimento, in base allo spazio di cui si dispone, con progetti su misura. In merito ai vantaggi riguardanti il risparmio energetico che deriva dall'utilizzo di queste protezioni, si può schermare fino all’80% della radiazione solare, prima che questa penetri in casa. Questo consente di ridurre i costi energetici grazie a una minore quantità di calore e a una minore sollecitazione degli impianti di climatizzazione.

Schermature solari: il valore gtot

In termini tecnici, le prestazioni di una schermatura solare vengono misurate attraverso il parametro gtot, ovvero il fattore di trasmissione solare totale. Il valore esprime la percentuale di energia solare che riesce a oltrepassare sia il serramento sia il sistema schermante. Minore è il valore gtot, minore è il calore che entra nell’abitazione. Le schermature che raggiungono un gtot pari o inferiore a 0,35 sono considerate ad alte prestazioni e la loro installazione può rientrare nelle agevolazioni previste dall’Ecobonus. Il vantaggio di una schermatura solare ben progettata non sta solo nella riduzione dell’irraggiamento, ma anche nel miglioramento dell’aspetto termico dell’intero edificio. Le prestazioni di una schermatura non dipendono solo dal materiale o dal punto di collocazione della struttura, ma anche da altri fattori quali l’orientamento dell’edificio, la geometria delle superfici e l’integrazione di automatismi che ne condizionano le performance complessive.

Risparmio energetico e incentivi

Mediante il Rapporto ENEA 2025 sulle detrazioni fiscali annuali, è emerso che nel 2024 l’installazione di schermature solari è stato uno degli interventi più diffusi nell’ambito dell’Ecobonus. I benefici energetici risultano particolarmente significativi nei contesti climatici caldi e temperati: quando abbinate a vetri e sistemi automatici di regolazione e controllo, le schermature solari possono ridurre fino al 40% il consumo per il raffrescamento, garantendo un risparmio significativo.