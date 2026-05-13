"Scimmia": giocatore dell'Atletico Marecchia insultato da un tifoso avversario

La Virtus Olimpia è stata sanzionata con 500 euro

La Virtus Olimpia, squadra di terza categoria riminese, è stata sanzionata dal giudice sportivo Maria Luisa Trippitelli con un'ammenda di 500 euro. Durante la partita di calcio disputata a San Martino dei Mulini, nello scorso fine settimana, contro l'Atletico Marecchia, dagli spazi della tifoseria di casa è partito un epiteto razzista verso un giocatore ospite, originario del Burkina Faso. "Sei una scimmia", le parole sentite indistintamente dal resto del pubblico, dalle squadre e dall'arbitro, che ha sospeso la gara. I dirigenti della Virtus Olimpia hanno invitato i propri tifosi a interrompere immediatamente questi comportamenti e la partita è poi ripresa con la vittoria dell'Atletico Marecchia. Secondo quanto riferito dal giudice sportivo, già nel primo tempo della partita un tifoso con il megafono è stato protagonista di "una frase minacciosa riferita a ipotetica appartenenza della tifoseria della squadra ospitante a particolare frangia estremista".