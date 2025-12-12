Sciopero contro la finanziaria del governo Meloni: anche a Rimini il corteo della Cgil

Il sindacato chiede aumento dei salari e stop al riarmo, investendo su sanità e istruzione

Oggi (venerdì 12 dicembre) si sciopera in tutta Italia a seguito della mobilitazione indetta dalla Cgil contro la finanziaria varata dal governo Meloni. Il sindacato chiede un aumento dei salari, fermare l'aumento dell'età pensionabile, dirottare le risorse per il riarmo su sanità e istruzione, nonché un'equa risorsa fiscale. Lo stop di oggi, di 24 ore, riguarda tutti i settori. E anche a Rimini la Cgil è scesa in piazza, con un corteo partito alle 9.30 dalla zona della stazione ferroviaria, con arrivo in via IV Novembre, davanti al palazzo della Prefettura. La Cgil, intorno a mezzogiorno, ha diffuso anche i primi dati sull'adesione: al 90% alla Ups di Cattolica, 90% alla Omcl di Rimini, al 60% alla Marinelli, al 50% alla Oliveri. La Filcams aggiunge: sciopero del 50% per Apt Servizi, stessa percentuale per Itx Zara e Camst, 40% per Blugas Srl.