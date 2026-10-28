Sciopero di venerdì 30 ottobre: autobus regolari e nessuna corsa cancellata prevista

La Commissione di Garanzia ha giudicato lo sciopero USB non conforme alle norme di settore, portando il Governo a emanare un’ordinanza di precettazione

In relazione allo sciopero proclamato per venerdì 30 ottobre dalla Confederazione sindacale di base USB, a cui ha aderito USB Lavoro Privato, si comunica che la Commissione Garanzia ha ritenuto l’astensione collettiva non conforme alla vigente disciplina di settore e che il Governo ha conseguentemente emanato apposita ordinanza di precettazione.

Pertanto, l’azienda, nel rispetto delle disposizioni emanate, predisporrà tutte le misure necessarie per assicurare il regolare svolgimento dei servizi.

Salvo situazioni al momento non prevedibili, il servizio sarà quindi programmato per il regolare svolgimento di tutte le corse. Eventuali aggiornamenti saranno tempestivamente comunicati tramite i canali ufficiali aziendali.