Sciopero generale a Rimini, migliaia in corteo: manifestanti bloccano un'arteria cittadina

Grande partecipazione alla mobilitazione di venerdì 30 ottobre contro il carovita, la precarietà e le disuguaglianze sociali

Migliaia di persone ieri mattina, venerdì 30 ottobre, hanno risposto allo sciopero generale e sociale inondando come una marea le strade della città di Rimini.

Anche a Rimini, nella provincia ad alta tensione abitativa e tra le prime città per inflazione e carovita, c'è stata una risposta importante e significativa.

Le dichiarazioni di CasaMadiba





In tantissimə abbiamo scelto di esserci, per abbattere i muri di una condizione sociale non più sopportabile e con determinazione, collettivamente, la marea ha proseguito dopo la fine del corteo, bloccando una delle arterie del traffico cittadino.



Metro dopo metro, passo dopo passo, abbiamo reso visibili storie, vissuti e condizioni lavorative e scolastiche che nella povertà hanno sempre più spesso un denominatore comune, nonostante i mille sacrifici e sbattimenti, nonostante le tantissime ore di lavoro che svolgiamo (riconosciuto e non, come spesso accade per quello di cura).



C'è un mondo nuovo che va costruito di fronte alla barbarie e alla necro-politica dell'attuale governo. E c'è urgenza, perché le disuguaglianze stanno crescendo drammaticamente e l'unica risposta è quella repressiva.



Avanti allora, perché momenti di lotta e gioia collettiva come quello di questa giornata non vengano archiviati nel turbinio delle notizie ma possano trasformarsi in conquista di nuovi diritti e una vita degna per tuttə!