Trasporto pubblico Sciopero generale del 30 ottobre, possibili disagi per autobus e corse

Sindacato Usb proclama 24 ore di mobilitazione nazionale. A Rimini il servizio sarà garantito nelle fasce orarie dalle 6 alle 9 e dalle 13 alle 16

Venerdì 30 ottobre è in programma uno sciopero generale nazionale di 24 ore indetto da Usb, al quale aderisce, a livello locale, la sigla sindacale Usb Lavoro Privato Emilia-Romagna. Potrebbero così verificarsi ripercussioni sul normale servizio di trasporto pubblico locale. A Rimini le corse saranno garantite dalle 6 alle 9, dalle 13 alle 16. A precedente iniziativa di sciopero generale nazionale indetto da USB il 18 maggio scorso l’adesione era stata del 22,44% per bacino di Forlì-Cesena, del 25,78% nel bacino di Ravenna e del 7,53% in quello di Rimini.