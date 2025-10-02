Sciopero nazionale 3 ottobre: coinvolto anche il trasporto pubblico locale
Possibili ripercussioni. Start Romagna avvisa
A cura di Redazione
02 ottobre 2025 14:49
A seguito della proclamazione di uno sciopero nazionale della durata di 24 ore nella giornata di domani, venerdì 3 ottobre, sono possibili ripercussioni sul normale servizio di Tpl e sul servizio traghetto a Ravenna.
Il servizio sarà garantito nelle seguenti fasce orarie:
nel bacino di Forlì-Cesena dalle 5:30 alle 8:30 e dalle 13:00 alle 16:00;
nel bacino di Ravenna (compreso il traghetto) dalle 5:30 alle 8:30 e dalle 12:00 alle 15:00;
nel bacino di Rimini dalle 6:00 alle 9:00 e dalle 13:00 alle 16:00.
Start Romagna si scusa con l’utenza per eventuali disagi.