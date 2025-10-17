Sciopero nazionale dei servizi ambientali il 17 ottobre: picchetto anche a Rimini

Fp Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Fiadel chiedono il rinnovo del CCNL e migliori tutele per i lavoratori

Le Segreterie Nazionali di FP CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI e FIADEL hanno proclamato uno sciopero nazionale dei servizi ambientali per oggi, 17 ottobre 2025, a sostegno del rinnovo del CCNL. Le motivazioni principali riguardano la salute e sicurezza sul lavoro, la riforma del sistema di classificazione del personale, il contrasto alle disuguaglianze generazionali e sociali e la riqualificazione del Trattamento Economico Complessivo. Le trattative con le associazioni datoriali sono risultate rigide e insufficienti, con divergenze su molte materie e tentativi di rinviare adeguamenti normativi e salariali. Lo sciopero nasce dunque come risposta alla mancanza di risposte concrete sulle rivendicazioni dei lavoratori e alla difesa del valore del lavoro nei servizi pubblici essenziali.

A Rimini il presidio si svolge davanti alla sede di Hera in via Consolare