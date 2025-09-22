Sciopero nazionale: Rimini scende in piazza per la pace a Gaza

Il corteo è iniziato questa mattina alle ore 9.00

Rimini partecipa allo sciopero generale per chiedere di fermare il genocidio a Gaza. Dalla mezzanotte di oggi, lunedì 22 settembre, è partito lo sciopero nazionale indetto dai sindacati di base per la popolazione palestinese e a sostegno della Global Sumud Flotilla.

Anche Rimini si è mobilitata. Il corteo è partito alle 9.00 dall'Arco d'Augusto e un fiume di manifestanti ha riempito il centro storico. Bandiere palestinesi e cartelli con scritte come "Free Gaza" o "From every river to every sea" sono stati innalzati dagli scioperanti lungo il corteo. La manifestazione si unisce a quelle che stanno avvenendo in più di 70 città italiane.